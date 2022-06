Liga MX Femenil: Alejandra Curiel agradece a las Bravas en emotivo mensaje

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Alejandra Curiel llegó a las Bravas FC Juárez Femenil en el Apertura 2021 después de su resaltada participación como delantera de Cruz Azul Femenil, escuadra en la cual destacó por su juego aéreo y manera de romper las redes desde los once pasos en Liga MX Femenil.

La 'China' se volvió infalible cuando la pelota estaba a su merced y así se convirtió en nueva jugadora para la plantilla fronteriza. En su primer campaña se ganó la confianza de Ana Cristina González, sin embargo su leve cantidad de goles provocó que su protagonismo se comenzara apagar para el Clausura 2022, donde no volvió a aparecer sino hasta la segunda parte de la fase regular.

A finales del Apertura Alejandra Curiel empezó a perder la titularidad y en el certamen pasado comenzó de la misma manera, tuvo actuación en la fecha ingresando de cambio, empero no volvió a ver actividad sino hasta la fecha ocho, contra Diablas Rojas del Toluca.

Partiendo de la fecha 9 la tapatía recuperó el puesto de inicio hasta culminar el torneo para las Bravas, no obstante su definición no la acompañó y solamente alcanzó a meter dos dianas. Ante la salida de Ana González era posible que la 'China' buscaría su revancha en el proyecto de la española, Milagros Martínez, pero no entra en planes y el club le dio las gracias por medio de un comunicado.

Alejandra Curiel agradece a Juárez

Csptura de pantalla

Por su parte la jugadora agradeció a la escuadra de Ciudad Juárez por un año lleno de aprendizajes. ""GRACIAS por este año FC Juárez Femenil. Afición y directiva muchas gracias, compañeras de equipo e institución les deseo lo mejor, nos volveremos a encontrar", escribió en Instagram.

¿VUELVE A CRUZ AZUL?

Aunque Curiel no hizo saber en dónde continuará su carrera como futbolista profesional mucha gente desea que regrese a Cruz Azul Femenil al necesitar de nuevas delanteras, no obstante es poco probable que eso suceda, puesto que, el técnico, Roberto Pérez, sigue como timonel y sucedió durante su gestión que la artillera fue dada de baja del club.

TRAYECTORIA DE ALEJANDRA CURIEL

Alejandra Curiel celebra un gol

Jam media

Te recomendamos leer

La 'jalisciense debutó en Liga MX Femenil con Atlas Femenil en el torneo inaugural Apertura 2017. Tras una temporada llegó a América Femenil donde consiguió el tíulo del Apertura 2018. Para el Apertura 2019 vistió la casaca cementera durante dos años para después reforzar a las Bravas en esta finalizada periodización 2021-22.