Liga MX Femenil: Alejandra Curiel revela que FC Juárez disfrutó mucho el primer gol del torneo

Chihuahua.- Unas por otras para el FC Juárez quienes volvieron a perder en la jornada 4 de la Liga MX Femenil sumando su cuarta derrota en lo que va del torneo, pero al mismo tiempo consiguieron el primer gol del equipo algo que estaban anhelando pues la presión estaba creciendo conforme pasada más tiempo.

El gol fue anotado en el cierre de la jornada 4 de la Liga MX Femenil ante las Chivas. El tanto fue cortesía de la refuerzo Alejandra Curiel quien desde los once pasos la mando guardar, aseguró que el gol era algo que le estaba faltando a su equipo y que sufrieron mucho hasta encontrarlos y que nadie se puede imaginar la presión que liberaron.

"Es algo que se venía trabajando en la semana, no es de que Juárez no quiere meter gol, creo que lo trabajamos y sufrimos bastante, creo que solamente nosotras mismas sabemos lo que nos costó hacer un gol", comentó a su mismo equipo.

En es momento todas sintieron que pudieron ampliar la ventaja ya que luego Chivas les daría la vuelta y terminarían por perder su cuarto partido. De momento están ubicadas en el penúltimo lugar de la tabla solo salvadas por Mazatlán FC quien tampoco ha ganado pero han recibido más goles que ellas.

Alejandra Curiel anotó el primer gol de FC Juárez en el torneo | Foto: Jam Media

Asimismo Alejandra Curiel habló de su adaptación de su cuarto equipo en la Liga MX Femenil, hay que recordar que su camino lo inició en el Atlas junto con el debut del torneo rosa. Ahí estuvo hasta el traspaso al Club América donde no tuvo mucha actividad y luego llegó al equipo de Cruz Azul donde dio sus mejores momentos siendo una de las titulares.

"Me siento bien, me he adaptado de la mejor manera al equipo, cuando vine me pesó algo el clima, pero yo en vez de la pretemporada, vi a un equipo comprometido y competitivo, lo que me quedaba a mi era acoplarme super rápido, creo que se logró entonces yo veo al equipo a tope", agregó a su club.

El FC Juárez entrará en acción en la jornada 5 de la Liga MX Femenil este sábado 14 de agosto cuando visite al Toluca, ahí estarán buscando su primer punto o en el mejor de los casos una victoria y ver si Alejandra Curiel logra reencontrarse con el gol.