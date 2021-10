Liga MX Femenil: Alejandra Gutiérrez portera de Xolos explota contra el arbitraje y su expulsión

México.- El arbitraje en la Liga MX Femenil se está volviendo una constante y no por su reconocida labor si no que los errores que están cometiendo jornada a jornada están colmando la paciencia de entrenadores y jugadoras que ya no saben como combatirlo y salir bien libradas de cada partido que juegan.

Este domingo se vivió una situación igual en donde Alejandra Gutiérrez, portara suplente de Tijuana se fue expulsada luego de rechazar la decisión de la árbitro del partido de América y Xolos en donde en una jugada el final del partido que era una aparente falta en favor de las fronterizas y penal no fue marcado y ante el descontento de la banca de Tijuana comenzó el show de tarjetas.

En ese momento Alejandra se fue expulsada y molesta, minutos más tarde se desahogaría en sus redes atacando directamente el arbitraje el que asegura que semana a semana va de mal en peor, además de que reveló que su expulsión se debió a que pateó una botella a causa de la desesperación de que la falta no fue marcada a pesar de ser tan evidente.

"Por patear una botella, (que a nadie le hice daño) de verdad? Es el reflejo de frustración, porque cada jornada es lo mismo con el pésimo arbitraje de la Liga MX Femenil", comentó en sus redes sociales.

Gutiérrez no es la primera jugadora que se queda, apenas este sábado una futbolista de Querétaro tambien alzó la voz y dijo lo mismo sobre el arbitraje y dejó claro que tienen que atender la problemática ya que están perjudicando al futbol femenil. Curiosamente ambas jugadoras no tuvieron reparo en mencionar a la Liga MX Femenil con el riesgo de una suspensión por parte de la Liga.

Así puso su queja Ale Gutiérrez contra el arbitraje de la Liga MX Femenil | Foto: Captura

El arbitraje en esta temporada ha ido ganando protagonismo pero no del bueno, las 13 jornadas que se han jugado han sido de mucha tensión para los colegiados que no han podido enmendar sus errores que los siguen cometiendo. Entrenadores son otros de los que se quejan pero por ahora no tienen respuesta de la Comisión de Árbitros.

La ventaja para esta semana es que no habrá Liga MX Femenil por lo que podrán descansar del castigo de los centrales este fin de semana. Asimismo se espera que Arturo Brizio le de una respuesta a los 18 clubes del futbol femenil para mantener la calma y evitar acciones que perjudiquen al futbol.