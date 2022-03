Liga MX Femenil: Alfaro asegura que en Chivas deberán seguir trabajando para ser mejores de cara al marco rival

El director técnico de las Chivas del Guadalajara, Juan Pablo Alfaro, rescata el triunfo de sus jugadoras y reconoció estar tranquilo pese a ganar solo por un gol, aunque sí deberán seguir trabajando para ser mejores de cara al marco rival.

“No me preocupa, me preocuparía que no generáramos. Necesitamos ser más contundentes, trabajar más en eso. No siempre se puede ganar con goleada, el chiste es ganar, siempre se intenta o se tiene la idea de que sea con mayor diferencia, pero un triunfo es un triunfo”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

Alfaro asegura que el triunfo ante Puebla es de suma importancia para recuperar el animo en el equipo, pero por el momento ahí alguna cuestiones tácticas que analizar y tratar de mejorar en la semana para el siguiente cotejo.

“Con el resultado me quedo contento, siempre sumar de a tres y en casa siempre va a ser muy positivo. El partido fue muy trabado, muy ríspido, tuvimos muchas imprecisiones en la circulación del balón, hay mucho por mejorar. Lo rescatable es el triunfo”, concluyó Alfaro.

Chivas del Guadalajara viene de tener una semana muy pesada, tras jugar una doble jornada que hizo mella en las jugadoras y ahora se preparan para una semana más tranquila, donde volverán a la acción hasta el 28 de marzo ante Esmeraldas de León.

El equipo de Juan Pablo Alfaro se instala como tercero en la tabla general con 27 unidades, empatado con Tigres de la UANL con la misma cifra pero superado en la diferencia de goles.