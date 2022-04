Liga MX Femenil: Alicia Cervantes aseguró que el Clásico Tapatío es mejor que el Regio

Jalisco.- Los preparativos para la Jornada 16 de la Liga MX Femenil están tomando forma y es que en dicha semana se jugarán dos partidos de gran importancia nacional, por un lado la supremacía de Jalisco con el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, mientras que por otro lado se enfrentarán por la gloria de Nuevo León, Rayadas y Tigres en el Clásico Regio, pero aunque ambos juegos generan gran pasión, para Alicia Cervantes solo hay uno que se puede considerar el mejor y es el que se vive en Jalisco.

En conferencia de prensa previo a su ante Pumas, la número 9 de Chivas dejó claro que para ella solo existe un partido de esta índole que se vive más en todo México y es el cruce de Chivas y Atlas, por encima del juego de regiomontanas. Reveló que para su gusto el que se juega es Nuevo León es mucha expectativa ya que son dos equipos que siempre pelean arriba y ver quien impondrá llama la atención, pero de igual forma el Tapatío para ella es de mucha importancia ya que se juega diferente.

"El (Clásico) Regio es de mucha expectativa, pero el Tapatío es más, porque no solo es en Jalisco, es en todos lados, podemos llegar al ranking que tienen las regias. Se juega diferente, tiene un sabor diferente", dijo la delantera del rebaño que espera tener un duelo más que importante la siguiente semana para que sus palabras tengan un respaldo en la Liga MX Femenil.

Curiosamente Alicia Cervantes ya sabe lo que es jugar estos Clásicos, su carrera la inició en Atlas por lo que el tema del juego ante Chivas lo tiene más arraigado, luego pasó a Rayadas en donde estuvo un años y medio en donde al menos en 3 ocasiones disputó el Clásico Regio, por ello sabe de lo que habla. Ahora con Chivas, equipo con quien más ha durado en la Liga MX Femenil sabe que su duelo es el más importante y que le pueden competir a cualquiera.

Para finalizar la delantera tocó el tema de salir de Chivas para buscar una oportunidad en Europa, asegurando que por ahora no hay nada que le importe más que Chivas y poder salir campeona con el Rebaño, "Estoy a gusto en Chivas, no pienso en irme a Europa, no está en mi radar. Mientras pueda, voy a estar aquí", agregó la delantera líder en la tabla de goleo.

Cervantes y Chivas regresarán a la acción en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil este lunes cuando reciban a Pumas en la cancha del Akron, partido que podrá verse por la señal de Chivas TV en punto de las 17:00 pm.