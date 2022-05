Liga MX Femenil: Alicia Cervantes da a conocer que su salida de Atlas fue por falta de aumento de sueldo

Durante una entrevista dentro del podcast del futbolista de Chivas del Guadalajara, Jesús 'Canelo' Angulo, Alicia Cervantes dio a conocer que su salida del Atlas se dio por falta de aumento de sueldo.

'Licha' se sincero en la entrevista sobre su paso en las Rojinegras del Atlas, comentando que ganaba 1,500 al mes y eso no le alcanzaba para cubrir sus gastos primordiales en su día. Tras un buen torneo con el equipo, la delantera afirma que pidió un aumento de sueldo y le fue negado.

Alicia Cervantes comentó que no solo ella lo pidió, sino que anteriormente todo el equipo completo lo hizo pero recibieron la negativa de la directiva en aquel entonces.

La delantera afirmo que tras no llegar a un acuerdo con la directiva, Rafael Márquez formaba parte de la estructura de Atlas y le llamo personalmente para poder negociar su estancia en el club.

“Rafa Márquez me marca. 'Mira, Alicia, queremos que vuelvas a Atlas, te vamos a aumentar a 3,000 pesos'. Le dije: ‘¿Qué bueno?, tú crees que me estás aumentando 1,500 pesos, pero yo quiero el aumento para todas, pero no a 3,000 pesos, qué vamos a hacer con eso, no nos alcanza para nada’”, comentó Alicia Cervantes, delantera de Chivas y actual bicampeona de goleo de la Liga MX Femenil, en el podcast de Jesús 'Canelo' Angulo, futbolista de Guadalajara.

Tras darle la negativa a Márquez, el exfutbolista cuestionó a la delantera que si jugaba por dinero, a lo que ella le respondió que lo hacía para poder tener mejor sustento para su familia y apoyarlos.

“Me dice Rafael Márquez que no me puede subir más. Le digo que muchas gracias y me dice: ‘Ni porque yo te estoy hablando. ¿Juegas por dinero?’. Le dije que no era eso, sino que tenía una familia, él trató de arreglar las cosas, porque la directiva nada más no. Él estaba en una asociación de futbol a favor de los jugadores y quería que no manchara al club, le dije que gracias, que lo respetaba y que no iba a regresar”, recordó Alicia Cervantes.