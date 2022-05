Liga MX Femenil: Alicia Cervantes lanza mensaje a Amaury Vergara sobre posible aumento en salarios

México.- Chivas Femenil se proclamó campeonas de la Liga MX Femenil este lunes al vencer al Pachuca y la atención mediática ha estado en el equipo en los últimos días especialmente luego de que el dueño, Amaury Vergara confirmara que vendrían cambios en los salarios para sus futbolistas lo que volvió a desatar la polémica en el futbol de la brecha salarial de hombres y mujeres, para ello Alicia Cervantes, capitana del equipo salió a dar la cara y aceptar que aún falta pero todo va por buen camino.

"Licha" como es conocida en la Liga MX Femenil destacó al hablar desde la experiencia y con mucha autocritica al mencionar que el futbol femenil sigue en ascenso y pedir salarios comparados con los que se dan a los hombres aún está muy lejos pero si destacó que la gestión de Amaury Vergara con el equipo femenil ha sido de aplaudir por lo que ella cree que la promesa del aumento es más que buena para ella como para sus compañeras.

"Creo que está tomando como debe de ser, el dueño de Chivas. Nosotras estamos tratando de generar muchas coas. Ahí está el título, no te puedo decir que si va a decir que sí o no (subir el sueldo), creo que tambien va a depender de nosotras, de cómo vayamos con los resultados", dijo la goleadora histórica del Rebaño. Seguido sí pidió un sueldo más digno para las jugadoras.

Chivas podría recibir un aumento de sueldo | Foto: Jam Media

"Nosotras no generamos tanto como los hombres y tambien debemos ser autocriticas, saber que tenemos que mejorar. A partir de ahí, que tengamos un mejor sueldo. No lo van a igualar a los hombres, pero vamos a tener un aumento", agregó el atacante. El tema de los salarios en el futbol femenil ha sido un gran problema desde el inicio de la categoría, mucho se ha revelado que lo que ganan las mujeres no les da para vivir del futbol lo que ha hecho que muchas queden en el camino con un sueño frustrado.

Ahora queda esperar la respuesta del dueño del Rebaño con la noticia de que se ha hecho oficial el aumento para el equipo femenil luego de su segundo título en la Liga MX Femenil y que lo han logrado de manera invicta, cosas que solo pocos clubes han logrado.