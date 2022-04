Liga MX Femenil: Alicia Cervantes quiere convertirse en una de las mejores goleadoras de México

Una de las jugadoras más destacadas en la Liga MX Femenil en los torneos más recientes es Alicia Cervantes. La goleadora de Chivas se ha consolidado como una de las mejores del circuito y es el ídolo de nuevas generaciones de niñas.

Al respecto, Cervantes declaró que ha sido todo un proceso asimilar que ahora es un ejemplo a seguir para las niñas. "Que se acerquen, que quieran 'ser como Licha Cervantes', eso te da un plus a saber que tienes que seguir mejorando y que debes ser un ejemplo en lo que cabe", declaró en entrevista con la Liga MX Femenil.

Aseguró que no se conforma y que quiere seguir mejorando para que su huella en el futbol mexicano sea mayor. "Yo quiero ser una de las mejores delanteras de aquí de México y seguir en selección. Es complicado en momentos, porque soy muy exigente conmigo misma y yo sola me presiono. Yo sigo trabajando para seguir a tope".

En ese mismo sentido, se dijo sorprendida por estar en el XI ideal de la Concacaf, y que estar en comparación con jugadoras de nivel internacional es darse cuenta de que está haciendo las cosas bien. "Sí me sacó un poco de onda porque no sabía a qué nivel estaba llegando. Es un plus para saber que estoy haciendo las cosas bien".

Por último, 'Licha' Cervantes señaló que nunca imaginó que pudiera tener la conexión que tiene con la afición de Chivas. Aceptó que siempre soñó que la afición coreara su nombre como lo hicieron con referentes como Omar Bravo o Adolfo 'Bofo' Bautista, pero no pensaba que pudiera ser cierto.

"Siempre he dicho que la afición de Chivas es muy exigente, entonces esa conexión que hay conmigo y con la gente creo que es lo mejor que me puede pasar porque yo siempre lo soñaba así. Era algo que no imaginaba y ahora que lo vivo, a veces me dan ganas de llorar", sentenció.