Liga MX Femenil: Alicia Vargas aseguró que existe el machismo y se refleja aún en el circuito rosa

Desde el surgimiento de la Liga MX Femenil en 2016, se ha dicho que existe un abismo en cuanto a la relación con el salario que ganan los varones, así como del machismo que por desgracia impera en la sociedad mexicana. Precisamente, una de las pioneras del balompié femenino y exintegrante de la primera Selección Femenil, Alicia Vargas opinó para la cadena ESPN que se ve reflejado ese factor en la distribución de los horarios.

El balompié rosa padece de diferentes problemas, de acuerdo con la exjugadora Agencia Reforma

“Queda mucho machismo, se ve en las entradas porque no hay un apoyo como se quisiera, pero también es cuestión de trabajo de los mismos clubes y sobre todo, los horarios que tienen para los juegos, que están muy disparados. A veces a las 10, a las 2, entre semana a las 4 o 5 de la tarde, 7 de la noche, pues es muy difícil. El más cómodo es a las 9 de la noche, porque como todo mundo va a trabajar, es muy difícil que quiera irse a desvelar para apoyar el futbol femenil”, manifestó.

Sin embargo, para “Pelé” Vargas, no existe comparación cuando jugaba en la década de los 70 con los tiempos modernos, porque en antaño no existía una liga para las mujeres, situación, a pesar de todo, ayuda a que puedan alcanzar sus sueños y desarrollarse en esta disciplina.

Este fue el primer representativo femenino mexicano en los 70 Cortesía ESPN

“No hay comparación de la época que nos tocó jugar a nosotros, porque en realidad era algo nunca visto, era una invasión de un deporte varonil. En la época de nosotros era muy difícil y diferente, porque aparte de que estábamos chicas y que no existía una liga femenil, no había apoyo de nada. Ahora te puedo decir que dentro de las carencias que puede tener la Liga MX, lo tiene todo, ya depende de los objetivos y los sueños de las jugadoras para poderlos realizar”.

Asimismo, la otrora futbolista precisó que es necesario que exista una asociación de jugadoras para que sea mediadora entre el gremio y la Liga MX Femenil, con el objetivo de velar los intereses en común y no los particulares. “La finalidad tiene que ser buena para tener un resultado, para corregir o prevenir que se cometan ciertas injusticias con las jugadoras, pero en realidad no les podría decir a ciencia cierta qué tanto pueda ser positivo o negativo. Quienes lo puedan encabezar, (sea) sin ningún beneficio personal, sino que sea en general para lo que se va a instituir, para poder, en determinado momento, ayudar a quienes les hagan ciertas cosas o qué las dejan sin contrato nada más porque no les caen bien, que sea algo de México y que se trabaje sin ningún interés, para que estas chicas puedan realmente tener el apoyo”, sentenció.