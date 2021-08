Liga MX Femenil: Alison González con la oportunidad de recuperar el liderado de goleo

México.- La jornada 5 de la Liga MX Femenil culmina este lunes con el partido de Santos vs Atlas en donde la actual campeona de goleo, Alison González quiere recuperar la cima del Apertura 2021 luego de que sus rivales ya tuvieron actividad y dejaron muy cerca la posibilidad de quedarse con el primer puesto.

De acuerdo con el registro de la Liga MX Femenil el liderato lo tiene Alicia Cervantes (Chivas) quien este domingo anotó un par de goles para dejar su cuota con 7 dianas, le sigue Stephany Mayor (Tigres) que se quedó en 5 ya que por positivo a Covid-19 no tendrá acción este fecha y como tercer lugar aparece con 5 anotaciones, solo a dos de la líder.

Quien podría causarle alguna incomodidad es Katty Martínez tambien de Tigres que acumula 4 goles pero debería ser muy precisa ante su rival. Por eso le queda más a modo a Alison González poder irse al liderato. La alista tiene un promedio de anotar cada 69.20 minutos por lo que al menos un gol podría marcar para irse al segundo puesto o con mucha suerte hacer los dos para empatar a su rival, que podría hacerlo con menos tiempo en el campo.

La temporada pasada de la Liga MX Femenil, tambien la pelea fue entre Alison, Alicia y Katty Martínez que por una lesión se fue quedando pero tambien culminó con una gran cosecha de goles. El circuito rosa se ha caracterizado por ser una categoría en donde los goles no faltan, son pocos los partidos en donde culminan con empate a cero, casi siempre ha una ganadora.

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil | Foto: Captura

Algo que sucede ahora en la Liga MX Femenil es que en el amplio listado ya aparecen jugadoras extranjeras, dentro del Top 20 ya está el nombre de Verónica Martins de Puebla quien este domingo anotó en dos ocasiones y de poco a poco se van mintiendo esas nuevas jugadoras, aunque en las 5 jornadas disputadas solo dos extranjeras han anotado apenas 3 goles.

La jornada 5 culminará este lunes con el resto de los partidos, exactamente 4, a las 17:00 pm Pumas vs Tijuana, a las 19:00 se empalman dos más, el Pachuca vs América en donde Jaime Correa debuta como entrenador y el Tigres vs San Luis. Para cerrar la actividad el equipo de Santos se mide ante el Atlas en punto de las 21:00 pm.