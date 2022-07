Liga MX Femenil: Alison González sabe que en América la exigencia es muy grande, pero tampoco le asusta el reto

Tras quedar fuera todo el torneo pasado con el Club América por una lesión, Alison González sabe que jugar en este equipo es un reto mayor en su carrera, ya que el conjunto de Coapa es uno de los más grandes de la Liga MX Femenil.

Alison González ya se encuentra al cien por ciento y espera tener un debut decoroso, tras estar fuera varios meses. La delantera no se apresura en poner una fecha de su debut y todo se lo deja a su entrenador para este Apertura 2022.

“Es un equipo muy grande, la exigencia es buena, con una mentalidad así aspiras a llegar a grandes cosas, no puedes ir por menos; lo vemos como una motivación de que sabemos que tenemos los recursos y las cosas para lograr grandes cosas; hay que verlo de esa manera. Sabemos que es una presión, pero la futbolista tiene que aprender a jugar con presión, estamos preparadas para lo que viene”, dijo la delantera en entrevista para Milenio.

La delantera afirma que dará su mejor versión para este torneo con el Club América, en busca de aportar grandes cosas en busca del título.

"daré mi mejor versión, siempre he buscado crecer día a día, no me comparo con nadie, siempre busco ser mi mejor versión para mí, yo soy mi referente; entonces, si el día de hoy hice dos goles, mañana quiero hacer tres. Siempre voy por algo más. Este América está para cosas grandes, claro que nos encantaría levantar esa copa al final del torneo, pero es trabajo y trabajo, vamos a luchar por ese título y te puedo decir que el equipo se prepara para ser campeón”.

Sobre el tema de Selección Nacional, González asegura que tiene un buen acercamiento con Mónica Vergara, DT del Tricolor Femenil y quien le dice que se recupere al cien por ciento para poder brillar en la cancha.

“Me dice que todos quieren que tenga la mejor recuperación y poder regresar a las canchas; están muy al pendiente de cómo estoy. Y claro, Alison González sueña con poder asistir a todos los mundiales donde tenga oportunidad, pero sí, primero tengo que recuperar mi mejor versión y ya después ver lo que pueda pasar más adelante. Sí, uno de mis objetivos es volver a la selección nacional”, finalizo.