Liga MX Femenil: Alondra Gurrola hizo su debut en la fecha 12 con el FC Juárez en el partido ante San Luis

Buenas noticias para el equipo del FC Juárez, ya que este domingo en la jornada 12, Alondra Gurrola hizo su debut en el partido conra Atlético San Luis. Para su mala suerte su equipo perdió 4-0 pero ya logro su primer paso que es jugar en el máximo circuito mexicano femenil.

La jugadora de Juárez dijo sentirse muy contenta por hacer su estreno en la Liga MX Femenil y espera seguir aportando grandes cosas para su equipo en este torneo Apertura 2021.

"Me sentí muy feliz, emocionada, un poco nerviosa, pero yo sabia que por mi debut, pisar la cancha fue algo único" dijo.

Para Alondra Gurrola, esta oportunidad de debutar con el equipo grande, la anima a seguir luchando por sus objetios y trabajando fuerte para mantenerse en el equipo.

"Cambia mucho porque es muy diferente, con niñas de mi edad les competía y todo, pero es muy diferente el nivel porque además son mucho más grandes que yo" mencionó.

El apoyo del equipo fue de suma importancia para este primer partido de Gurrola, ya que las palabras de apoyo le dieron la confianza para poder hacer un mejor trabajo:



"En ese momento sentí mucha emoción, mis compañeras me brindaron su apoyo, me dijeron que calma, que hiciera las cosas bien, que no me preocupara, me acogieron muy bien" comentó.

Leer más: Selección Mexicana: Cuauhtémoc Blanco dejo en claro que el jugador mexicano es superior a todos los de Concacaf

Con Alondra, ya se suman 10 jugadoras juarenses que tienen participación con Bravas en la Liga MX Femenil.