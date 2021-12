Liga MX Femenil: América define su duelo ante Chivas como el "verdadero Clásico"

México.- Este viernes la Liga MX Femenil regresa a la acción luego de casi 2 semanas en pausa por la fecha FIFA y lo hará para los partidos de ida de los Cuartos de Final que tiene como platillo estelar el América vs Chivas, el llamado Clásico Nacional que en la división rosa no ha tenido ese boom que siempre se la ha dado a los entrenamientos entre ambos clubes, pero han intentado darle esa dimensión y las jugadoras del Club América dejaron claro que Clásico Nacional, uno y es el suyo ante la escuadra del Rebaño.

La encargada de dar esa retadora declaración fue la portera Renata Masciareli quien aseguró que no importa en la categoría que se juegue, siempre será el Clásico Nacional por excelencia, "Sé que se trata de escribir algo diferente, pero yo creo que este es el verdadero Clásico (Nacional) porque es un partido que transciende y no importa la categoría", comentó la jugadora azulcrema en conferencia de prensa.

Quien tambien se le unió para darle el verdadero valor al juego ante Chivas es Casandra Cuevas quien aseguró que es muy agradable poder jugar un partido ante el rival directo del Club América, pues la motiva a seguir con sus ganas de hacer ganar a su equipo, por eso piensa que un Clásico de esa índole te hace entregar hasta al 100% de las capacidades para no ceder en ningún momento ante el rival.

"Me encantan estos juegos, se vive mucha pasión. Sabemos que será un duelo difícil, porque ambos cuadros queremos ganar, todas queremos ganar avanzar, así que no podemos bajar las manos, tenemos que estar al 100% todo el partido y vamos a dejarlo todo en la cancha", aseguró la jugadora americanista. Ahora solo es cuestión de tiempo para verlas de nuevo en el campo para demostrar que en efecto tienen las ganas de hacer que el América vs Chivas sea el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil.

América se ha preparado con plantal completo para el juego ante Chivas | Foto: Twitter Club América Femenil

Durante los 4 años que lleva la Liga MX Femenil el partido que más atención a acaparado es el Rayadas vs Tigres, al ser dos clubes que invirtieron desde el día 1 se han consolidado como las "Grandes" del circuito, ahí un poco más abajo llegan América y Chivas, que aunque tambien son importantes en la liga aún no están a la altura del poder de los equipos del norte. Es por eso que durante todo ese tiempo se hizo una campaña entre los aficionados para renombrar el Clásico Regio como Nacional, viendo la gran importancia a nivel país, pero aún no se logra, y todo dependerá si América y Chivas puede equilibrar el nivel de esos equipos.

Al día de hoy del juego de América vs Chivas si genera interés pero no es muy llamativo en el campo que es donde se ganan los puntos para considerarlo un buen juego. Es por eso que las únicas encargadas de tener la atención de toda la Liga MX Femenil es de las jugadoras al entregar un partido muy peleado y sobre todo con variantes.

La última ocasión en la que estos equipos se enfrentaron fue apenas en la jornada 12 del Apertura 2021 de la Liga MX Femenil, ahí el marcador se lo llevó la escuadra del Rebaño al sacar el partido 2-1 en los últimos minutos. Ahora se verán las caras en los 4tos de final y solo uno avanzará en busca de repetir lo que alguna vez disfrutaron, levantar el título. Las acciones del partido iniciarán en punto de las 20:00 pm (Centro de México) se verá a través de TUDN, todo este viernes 3 de diciembre.