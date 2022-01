Liga MX Femenil: América revela pruebas de Covid-19 y recibe buenas noticias previo a su duelo ante San Luis

México.- Este jueves las redes sociales del Club América dieron a conocer los resultados de las pruebas de Covid-19 en el primer equipo y tras en análisis de 38 muestras no se presentaron contagios en las jugadoras, ni cuerpo técnico por lo que ha viajado a San Luis para su siguiente partido con la plantilla completa y por primera vez en le torneo de Liga MX Femenil podrá competir con todas sus piezas y lograr enderezar el camino justo ahora luego del escándalo en el que se vieron envueltas por las acciones de su entrenador.

A través de un comunicado se lee, "Luego de realizar 38 pruebas a integrantes del primer equipo femenil, el departamento médico no detectó casos positivos de Covid-19 bajo los protocolo de la Liga MX", se lee en la información. De igual manera hace el llamado a cuidarse en todo momento. América había sido uno de los equipos que sufrieron en el inicio del torneo con bajas en los 3 primeros partidos que le costaron algunos puntos pues inició con empate, luego ganó y en su último juego cayeron por primera vez.

Una de las buenas noticias es que el ataque es una de las grandes zonas que no ha sufrido complicaciones, si bien no ha sido lo que se esperaba pues no han explotado, se espera que el Atlético de San Luis sea el equipo con el que Daniela Espinosa, Sarah Luebbert y Katty Martínez puedan sacar todo su potencial para marcar los goles necesarios para ganar. Si bien en el último partido estuvieron en el campo no pudieron darle pelea a Rayadas pero ahora con un rival más a modo podrían encontrar la confianza para demostrar su talento.

Luego de que se revelaran las pruebas y que todas salieran limpias, el equipo azulcrema emprendió el viaje a San Luis Potosí, todas las jugadoras elegibles abordaron el autobús. Su llegada será este mismo jueves para descansar y preparar su partido de este viernes siendo uno con los que se cierra la fecha 4 de la Liga MX Femenil ya que se está jugando la primera fecha doble del torneo.

Club América Femenil revela que no presenta casos de Covid-19 | Foto: Captura

Aunque el partido no será para nada sencillo y es que la escuadra de San Luis tiene mejores números que las Águilas. Si bien solo están por encima un punto se han visto más solidas las pupilas de Jesús Padrón quienes han logrado ganar un partido y empatar dos más, logrando 5 unidades y sorpresivamente manteniendo el invicto en la Liga MX Femenil algo que es muy complicado en el torneo por lo peleado que son los partidos.

El último partido en el que se vieron las caras fue en la jornada 6 del Apertura 2021 en donde el duelo se llevó en el Estadio Azteca, América hizo lo que sabe y goleó 4-0 a las potosinas que poca resistencia impuso. Ahora con un plantel más completo se espera un partido más cerrado de ambas partes pero en el mejor de los casos se podría esperar una victoria de las Águilas.

No hay que olvidar que Craig Harrington no podrá estar en el banquillo en los próximos 3 partidos luego de la suspensión que recibió de parte del Club América, Liga MX Femenil y la Comisión Disciplinaria luego de insultar a las jugadoras de Rayadas en su último partido. El encargado de manejar al equipo es Hugo Ruíz y quien intentará poder sumar algunos de los 6 puntos que se disputarán en este fin de semana.