Liga MX Femenil: América venció al AC Milan y se quedó con el tercer lugar de la Women's Cup

Agosto del 2022 fue un mes histórico para América femenil, que demostró su capacidad para pelear al tú por tú contra rivales europeos. Prueba de ello es el tercer lugar que obtuvo en la Women's Cup, torneo amistoso al que le invitaron a participar, tras remontar y vencer al AC Milan este sábado.

Alison González fue la figura del partido, pues con un hat-trick comandó la remontada azulcrema, luego de que el equipo italiano tomó una ventaja de dos goles por uno en el primer tiempo. Katty Martínez abrió el marcador, pero en los minutos finales las rossoneri le dieron la vuelta al marcador.

Para la segunda parte, Katty salió y dejó su lugar a Alison, quien tardó en hacerse presente en el marcador. Primero fue Kiana Palacios quien apareció para emparejar los cartones y además marcar por tercer partido consecutivo en la Women's Cup, pues marcó ante el Tottenham y contra el OL Reign.

Ya con el marcador empatado, el partido estaba para cualquier lado y el mínimo error podría costar caro. Fue América el primero que pegó, con un doblete que González que entra cada vez más en ritmo con las azulcremas tras la lesión que la alejó más de medio año de las canchas.

Pero para su mala fortuna, el AC Milan no se iría sin pelear y en 5 minutos, en el 85' y el 89' volvió a empatar el marcado a 4 goles. Parecía que el encuentro tendría que definirse desde los once pasos, pero Alison no quiso llegar a esa instancia y con un golazo en el cobro de una falta le dio la victoria a las de Coapa.

Con este resultado, América quedó tercero de la Women's Cup, en la cual se coronó el OL Reign tras vencer al Racing Louisville en la final. Además, en cuanto a las Águilas, fue su tercera victoria contra un club europeo tras vencer 1-0 al Bayer Leverkusen y 2-1 al Tottenham este mismo año.