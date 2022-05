Liga MX Femenil: Ana Galindo dice que México quiere ganar el trofeo del Campeonato Sub 17 de la Concacaf

Al término del partido México vs Puerto Rico correspondiente a la semifinal del Campeonato Femenino Sub 17 de la Concacaf, Ana Laura Galindo, directora técnica de la Selección Mexicana Femenil Sub 17, atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa asegurando que quieren llevarse el certamen.

La estratega externó su sentir tras obtener el pase a la Copa Mundial de la categoría con jugadoras que militan en la Liga MX Femenil. “Estoy muy orgullosa del trabajo de las jugadoras. Se ganó 5-0, podría parecer fácil, sin embargo, es el reflejo de lo que realiza en equipo. Emocionada por el pase al mundial. Hoy estamos para festejar, pero vamos más allá, queremos el trofeo de este torneo”.

Sobre el próximo oponente al que deberá enfrentarse en la Final de la competencia mencionó que no existe ningún rival a modo, esto antes de saber que se enfrentarán a Estados Unidos, pues el equipo que logre su lugar será complicado, y subrayó que el equipo está listo para enfrentarlo y vencerlo.

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 sello su boleto al Mundial/@Miseleccionfem

Respecto a las rotaciones de la Selección Mexicana mencionó tal como se ha manejado en todos los partidos, éstas se harán en función de las necesidades de su escuadra.

“El trabajo realizado para obtener estos resultados no es de un día para otro, se ha venido construyendo desde varios meses. Este consiste en planeación, reclutamiento de jugadoras, lo que las futbolistas ejecutan con sus clubes, en la creación de la Sub 17 de la Liga MX Femenil. Detrás de esta escuadra hay un gran grupo”.

“Esto también es para las jugadoras que se quedaron en casa. Ellas también son parte y van a seguir buscando un boleto al Mundial", concluyó Ana Galindo.