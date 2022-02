Liga MX Femenil: Ana González corre inminente riesgo de dejar a FC Juárez tras pésimos resultados

Chihuahua.- Una vez más el proyecto de FC Juárez no está dando buenos frutos y es que de la mano de Ana González no ha podido despuntar y al momento son el peor equipo del Clausura 2022 lo que deja claro que el puesto de la Directora Técnica está en riesgo en caso de tener una derrota más en la fecha 8 de la Liga MX Femenil. Las Bravas tienen un registro de 1 partido ganado y 6 perdidos, una racha critica para pensar que la estratega no corre riesgo en su puesto.

La temporada inició con un revés ante San Luis, luego la calma llegó en la jornada 2 cuando fueron a León para derrotar con contundente marcador ante la Fiera de 1-3, ahí se echaron las campanas al vuelo pensando que la temporada podría ser mejor pero solo fue un espejismo pues las cosas no cambiaron, visitaron a Cruz Azul y perdieron. Ante Rayadas, Pachuca, Necaxa y ahora Tigres en un partido pendiente, todos fueron derrotas para así llegar a ser el primer equipo con 6 en la temporada.

Leer más: Liga MX: Guillermo Almada en 7 jornadas le regresó el brillo a Pachuca

La Directiva de FC Juárez han tenido mucha paciencia con Ana González quien cumple su tercer torneo al frente del equipo pero ninguna de las tres temporadas le hace justicia para pensar que debe seguir al mando pues los resultados no la acompañan, aún así ha sabido mantenerse en la espera de tener se despunte que el equipo necesita para al menos buscar salir de los últimos lugares de la tabla.

FC Juárez tiene una racha de 5 partidos con derrota en 7 partidos | Foto: Jam Media

González se hizo cargo el equipo en el Clausura 2021 ahí estuvo al frente 17 partidos, con 3 victorias, 3 empates y 11 partidos perdidos, la primera oportunidad no fue lo mejor pero la segunda temporada fue aún peor con 17 duelos dirigidos, 1 victoria, 2 empates y 14 partidos perdidos, la peor marca del equipo desde que llegó a la Liga MX Femenil, mientras que en el caso contrario durante los poco más de 3 años que tiene el equipo en la división solo ha ganado 10 partidos de los cuales 5 han sido de Ana González al mando.

Leer más: Liga MX: Julio Furch está pasando por una fuerte sequía de goles en Atlas en CL2022

FC Juárez volverá a la actividad este domingo cuando reciban a Toluca en el Olímpico Benito Juárez, una casa que no ha hecho valer en lo que va del torneo, con 4 partidos como local y cayendo en todos. Pudiera pasar que un resultados adverso este fin de semana y la entrenadora podría perder su puesto. Una de las cosas que la Liga MX Femenil tiene a diferencia de las otras categorías es que aguantan más a sus entrenadores y eso queda más que comprobado con el caso de Juárez quien no ha tenido la necesidad por ahora de sustituir a la DT.