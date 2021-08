Liga MX Femenil: Ana González es autocrítica con el mal partido de FC Juárez y busca revertirlo

Querétaro.- La contraparte de la goleada de Querétaro a FC Juárez es la entrenadora de las fronterizas Ana Cristina González quien fue muy autocrítica con el resultado de 4-0 en contra pero al mismo tiempo se mostró molesta por que su equipo no mostró nada de lo que habían ido ganando en los últimos dos partidos por lo que le sorprendió cómo se dio el juego.

Tras culminar el duelo que abrió la jornada 6 de la Liga MX Femenil, Ana Cristian González que ya tiene la presión aún más fuerte luego se sumar un partido más sin ganar dejó claro que no tuvieron una buena salida y que por muchos lapsos del partido sus futbolistas se abandonaron al punto de permitir el holgado marcador.

"No hemos encontrado el gol, se tiene llegada, pero no logramos concretar y trabajar fuerte en la defensiva. Nos abandonamos en todos los sentidos y hoy (viernes) fue un partido que no nos gustó lo que apareció, sin capacidad de reacción. Veníamos a la alza, tratando de proponer, intentando más, pero de plano hoy no tuvimos capacidad de reacción", dijo en conferencia.

FC Juárez a pesar de tener un mal arranque en la Liga MX Femenil no es el peor equipo del torneo pues hay al menos otros dos equipos como Necaxa y Mazatlán que no tienen puntos o que han sido los clubes más goleados por los rivales. Eso da buenas sensaciones para Ana González que dejó entre ver que renunciar y dejar el proyecto no es una opción.

Ana Cristina González tiene confianza en su equipo de salir adelante | Foto: Jam Media

"Queda mucho torneo, hay que levantarnos en lo anímico y reforzar las cosas que se hacen bien. Hoy (viernes) nos faltó intensidad, proponer, no nos encontramos. Hay que retomar las bases y la idea que quereos proponer dentro de la cancha", agregó la entrenadora.

FC Juárez se ubica en el lugar 16 de la Liga MX Femenil con 1 puntos pero una mejor diferencia de gol que Necaxa y Mazatlán. Una victoria que podría conseguir en su siguiente partido ante Club León las podría catapultar a mejores puestos ya que los lugares del 13 hacia abajo no están muy lejanos.

La Liga MX Femenil continuará este sábado con las acciones de Cruz Azul y Tigres quienes son las rivales a vencer en este torneo. Ese será el único juego de este día.