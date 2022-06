Liga MX Femenil: Ana Paola López Yrigoyen toma la decisión de retirarse del futbol

Puebla.- Días después de terminar el Torneo Clausura 2022 de Liga MX Femenil diversas jugadoras han tomado la decisión de colgar los botines, ahora el caso recién se da a conocer por medio de la jugadora de 28 años, Ana Paola López Yrigoyen, quien decidió poner punto final a su carrera después de militar por cinco años en la división para mujeres.

En una carta emotiva que presentó en sus redes sociales la señorita que empezó a jugar como portera y pasó a ser volante en su último equipo, Tuzas del Pachuca Femenil, decidió explicar sus razones por las que dejará de jugar al futbol femenil; ya no sentía la misma satisfacción que en un principio.

"Hoy lo puedo decir, pero me tomó mucho tiempo entenderlo, asimilarlo, aceptarlo y ahora abrazarlo. Al final, para ser congrutente con una misma tienes que ser vulnerablemente honesta, y sumamente valiente para atreverte a decidir hacer lo que realmente quieres, por más incierto que parezca, y por más incomprensible que sea para muchos", se lee en su mensaje.

"Quiero dejar de jugar futbol profesional, porque quiero dejar de jugar en lo que debería de ser "el sueño" según "todos", o en lo que hoy es realmente "el sueño", para intentar hacer de ese sueño por el que "todos" darían todo, algo por lo que yo, Paola López Yrigoyen, daría todo. Algo por lo que le diría a niña Pao y a todas las niñas no te rindas", agregó.

"Por ello, si bien he vivido estos últimos cinco años "el sueño" de ser futbolista profesional, los últimos torneos no he sido feliz haciéndolo. Hay algo que simplemente no termina por sentirse bien en mí, y al final, cuando dejas de amar lo que haces, pierde sentido hacerlo".

"Es momento de cerrar este ciclo. Un ciclo que fue muy especial, que me dio momentos increíbles y me permitió conocer, también, personas que son para toda la vida. Un ciclo que a lo largo de tres clubes me transformó, y que ha abonado a crear y darle sentido a mi yo, a mis sueños y aspiraciones", termina la carta de Ana Paola López Yrigoyen.

Ana Paola López comenzó en Liga MX Femenil jugando para Pumas Femenil, donde disputó tres torneos previo a llegar a jugar con Tuzas del Pachuca Femenil en el Clausura 2019. Como antecedente la FIFA destacó su travesía en balompié rosa y las aportaciones que llevó a cabo tanto adentro como fuera de la cancha.