Liga MX Femenil: Andrea Hauksdóttir no continuaría en América para el Apertura 2022

La impaciencia comienza a apoderarse de la afición del América por la falta de refuerzos tanto en el equipo varonil como en el femenil de cara al Apertura 2022. Además, en el caso de las mujeres tampoco se ha confirmado quién se hará cargo del equipo tras la salida de Craig Harrington.

Ya transcurrió más de un mes desde que el América quedó eliminado en cuartos de final contra Pachuca en el Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, después de lo cual se anunció la salida del estratega inglés. No obstante, desde entonces no ha habido otro anuncio más que la salida de Sarah Luebbert.

La estadounidense tuvo que regresar al Chicago Red Stars, dueño de su carta, una vez finalizado su préstamo y todo indica que no será la única en marcharse. De acuerdo con diversos medios, Andrea Hauksdóttir también se marcharía y sería la segunda baja del club azulcrema, que no ha confirmado refuerzos hasta ahora.

Según el reportero Brian Frias, este miércoles la directiva le notificó a Hauksdóttir que no seguirá en el equipo, noticia que no cayó bien a la afición pues consideran que, aunque no se ganó la titularidad, cuando entraba aportaba algo diferente al planteamiento de las Águilas.

En el único semestre que estuvo, la islandesa jugó 157 minutos en 4 partidos, dos de ellos como titular en la fase regular del Clausura 2022. Mientras que en Liguilla fue titular en la ida de la serie contra Pachuca, pero salió de cambio al minuto 57 y en el segundo juego solo disputó 8 minutos.

En caso de que se confirme la salida de Andra Hauksdóttir, América liberará las dos plazas para extranjeras que ocupó en el Clausura 2022. Con ello, el club podrá contratar a 4 foráneas, pues la Liga MX Femenil amplió el límite para esta temporada. No obstante, de mometno el único rumor que suena es la llegada de la portera mexicana Itzel González.