Liga MX Femenil: Ángel Villacampa aseguró que al América no lo compone una sola jugadora

Ángel Villacampa no se guardo nada en la entrevista posterior a su juego del día de ayer con el Club América, comentando que su equipo no se define en solo una jugadora, todo esto en referencia a la ausencia de Katty Martínez en el inicio del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil.

“Aquí lo más importante es el América. No es el equipo de ninguna jugadora. Es uno de los equipos mas grandes de México. Lo más importante es el equipo. Podemos hablar de como reforzarnos pero lo más importante es el equipo, algunas jugadoras pueden estar lesionadas y si es así no entran en la convocatoria”, señaló.

El director español dejo en claro que la ausencia de la delantera en este torneo no es por un problema con ella.

“Si no entrenó, no puede estar en la convocatoria. Aquí lo más importante es el América. Lo más importante es que el equipo sea mejor. Con quien sea, no tengo nada personal. Podemos hablar de varias cosas, pero no hay conflicto, Katty es muy importante. Viene lesionada, no ha entrenado, nos tenemos que conocer , es una chica fantástica, así que no hay conflicto”, dijo.

Katty Martínez llegó de su convocatoria con la Selección mexicana y aún no ha tenido la oportunidad de debutar en el Apertura 2022.

Se espera que para la siguiente fecha, la delantera este lista ya con el plantel para poder entrar en la convocatoria de Ángel Villacampa.

América jugará la fecha 3 de visitante ante las Rojinegras del Atlas este sábado 23 de julio en punto de las 11:00 horas de Sinaloa y a las 12:00 horas del centro de México.