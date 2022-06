Liga MX Femenil: Ángel Villacampa promete que cada partido del América sea como una final

De manera oficial, la directora deportiva del América, Claudia Carrión presentó de manera oficial a Ángel Villacampa como el nuevo director técnico de las Águilas, quien llegó para ir en busca del titulo del torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, siendo esta su primera experiencia como estratega lejos de su natal España.

En conferencia de prensa desde las instalaciones de Coapa, el entrenador manifestó la importancia de pertenecer a una institución como lo es América, por lo que es consciente lo que significa el reto. "No podíamos decir que no, cuando estás a cierto nivel, no es que quiera bajar, me propuse ser el mejor entrenador del futbol femenino, América forma parte de este trayecto”.

Asimismo, Ángel Villacampa reconoció que en España seguía al América y sabe del nivel del crecimiento del balompié rosa mexicano. "A pesar de la diferencia horaria teníamos cercanía, la facilidad es que se tiene visibilidad, lo había venido siguiendo, tenemos muchas herramientas, me pareció curioso que se llegó a dudar de las jugadoras. La mayor diferencia es que la española inició mucho antes, todo tiene su tiempo, proceso, la Liga de Futbol Femenil aquí va a una velocidad muy rápida”.

Además, el estratega prometió darle títulos al conjunto Azulcrema. "Un club como este solo tiene que buscar títulos, triunfos. Tiene que ser insistir, independientemente de las jugadoras que estén, lo hemos venido de cerca todo. Estaríamos a la par de clubes importantes de España. En ese futuro ojalá sea a corto plazo hacer frente a los rivales”.