Liga MX Femenil: Ante ausencia de Paola García, Alicia Cervantes podría convertirse en la máxima anotadora de Clásicos tapatíos

Uno de los compromisos más atractivos de la Jornada 7 en el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil es el Clásico tapatío entre Atlas y Chivas. Los dos equipos llegan invictos al compromiso y, de hecho, son los únicos conjuntos que no han sufrido ninguna derrota hasta el momento.

La única diferencia entre el Rebaño y las Margaritas es que el primero ha ganado todos sus encuentros del Apertura 2022, mientras que las segundas tienen dos victorias y cuatro empates. No obstante, ambos han mostrado un gran nivel y por ello es un partido que luce prometedor en la Liga MX Femenil.

A las condiciones en las que llegan cada club se suma el hecho de que Alicia Cervantes podría convertirse en la máxima goleadora en la historia del Clásico tapatío femenil. La atacante rojiblanca, quien de hecho comenzó su carrera con Atlas, lleva tres goles hasta el momento, mismos que Paola García.

No obstante, la delantera de las rojinegras no ha tenido actividad en el actual torneo, aunque el club no ha confirmado su condición. García se lesionó en noviembre de 2021 y desde entonces no ha tenido actividad. Aunque está registrada para el Apertura 2022, no ha disputado ningún partido hasta el momento.

En cuanto a Alicia Cervantes, marcó sus dos primeros goles en un Clásico tapatío en el Guardianes 2021, en un partido en el que Paola García también se lució con un doblete. El tercer tanto de 'Licha' llegó en el Apertura 2021, cuando marcó el gol de la victoria 1-0 del Rebaño ante las rojinegras.

Con esos antecedentes llegará la delantera al partido de este sábado, que se jugará en el Estadio Jalisco en punto de las 12:00 horas del centro de México. En lo que va del Apertura 2022, Cervantes solo ha marcado dos goles, contra Atlético San Luis y ante Gallos Femenil, en las Jornadas 3 y 4, respectivamente.