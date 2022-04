Liga MX Femenil: Así queda la clasificación tras finalizar la jornada 14

México.- Acabó la semana 14 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil y ya son cinco equipos los clasificados a la liguilla: Rayadas de Monterrey, Tigres Femenil, Chivas Femenil, América Femenil y Tuzas del Pachuca Femenil, las dos últimas calificaron esta jornada.

Las albiazules (Rayadas) dormirán por una semana más en la punta de la tabla de posiciones al golear con comodidad a Tuzas del Pachuca 5-0. Con 36 unidades estarán por encima de Tigres Femenil -sublíder- que derrotó 1-0 a Pumas Femenil. Las felinas igualan con Chivas Femenil -tercero- con 33 unidades, las rojiblancas vencieron a Mazatlán Femenil.

América Femenil superó a FC Juárez Femenil con doblete de Scarlett Camberos y seguirán en el cuarto lugar, ahora con 29 puntos. Pachuca Femenil se mantendrá en quinto con 28 unidades. Atlas Femenil logró la victoria sobre Toluca y se aferra al sexto peldaño con 20 logrados.

Leer más: Chivas gana y se consolida en los primeros sitios

Xolas de Tijuana Femenil se instaló hasta el séptimo sitio con 17 puntos tras doblegar a Gallos Femenil. Pumas Femenil cierra la zona para jugar la fase final con 16 unidades. Cruz Azul Femenil logró de forma alarida su segunda victoria al hilo sobre León Femenil y estará noveno con 15 puntos.

Gallos Femenil perdió al igual que Toluca Femenil, por tanto se detienen en décimo y undécimo con 14 y 13 puntos, respectivamente. Puebla Femenil empató con Santos Femenil 0-0, por lo que estará empatado con León Femenil con 12 unidades, en el duodécimo y decimotercera posición.

Santos no sale de su mal momento y en estos instantes dormirá en el decimocuarto lugar con 15 unidades, a la par de Atlético de San Luis Femenil -decimoquinto- y Centellas del Necaxa -decimosexto-. Mazatlán Femenil seguirá en el decimoséptimo escalón -penúltimo- con 10 unidades y FC Juárez Femenil se hunde en la zona baja con 7 dígitos; está a punto de quedar eliminado.

Leer más: Liga MX Femenil: Juan Carlos Mendoza se enfoca ahora en un buen cierre de torneo con Mazatlán FC

La siguiente semana se jugará el duelo pendiente entre Gallos Femenil y Atlas Femenil, correspondiente a la jornada 10. Días después se llevarán a cabo los juegos León vs Rayadas, Toluca vs Cruz Azul, Chivas vs FC Juárez, Atlético de San Luis vs Puebla, Santos Laguna vs América y Tigres vs Gallos, partidos sin resolver de la fecha 9.