Liga MX Femenil: Así se jugará la Jornada 15 del Clausura 2022: Fechas, horarios y dónde verlos

México.- Luego de dos semanas en donde los partidos de la Liga MX Femenil fueron contados, esto debido a que con la fecha FIFA solo se pudieron jugar los duelos pendientes. Ahora todo está listo para que la Jornada 15 del Clausura 2022 de inicio con la recta final y más importante del torneo ya que solo restan 3 partidos y en esos se definirá todo, los 3 últimos lugares para Liguilla y el orden para la fiesta grande.

La Jornada 15 se jugará este sábado, domingo y lunes siendo este último día en donde se tendrá la mayor cantidad de juegos. Entre los partidos más destacados del fin de semana estarán el FC Juárez vs Querétaro, ya que las fronterizas se juegan la última vida que tienen en la Liga MX Femenil, si empatan o pierden estarán diciendo adiós de la competencia. Otro caso similar será el de Toluca vs Mazatlán en donde las sinaloenses tambien deben sacar un resultado positivo, de lo contrario no podrán seguir con posibilidades en el torneo.

Ahora en los partidos de alta demanda, el que abrirá la Jornada 15 con un Cruz Azul vs Rayadas, será un duelo de poder a poder pero con mucho cuidado para las cementeras que necesitan los 3 puntos pero que tienen frente a ellas una gran escuadra como las campeonas. Otro partido de gran interés es el choque que tendrán Chivas y Pumas, dos equipos de grandes momentos que querrán sumar para seguir en busca de los mejores puestos.

En otro duelo llamativo este desde la frontera, Tijuana recibirá a América, una de las candidatas al título por lo que se espera un gran duelo, recordando que Xolos Femenil han sido las únicas que han podido vencer a Rayadas en lo que va de la Liga MX Femenil. Y Tigres, las Amazonas que jugarán como locales cuando le hagan los honores al equipo de Santos en un partido más que llamativo.

Cartelera completa

Cruz Azul vs Rayadas | 12:00 pm | TUDN (VIX)| 16 de abril

Atlético de San Luis vs León | 17:00 pm | ESPN | 16 de abril

Puebla vs Necaxa | 12:00 pm | TVC Deportes | 17 de abril

FC Juárez vs Querétaro | 18:00 pm | TUDN (VIX) | 17 de abril

Toluca vs Mazatlán | 17:00 pm | TUDN (VIX) | 18 de abril

Chivas vs Pumas | 17:00 pm | Chivas TV, Fox Sports | 18 de abril

Pachuca vs Atlas | 19:00 pm | Fox Sports | 18 de abril

Tigres vs Santos | 19:00 pm | TUDN (VIX) | 18 de abril

Tijuana vs América | 21:00 pm | Fox Sports | 18 de abril

Tras el termino de esta jornada ya podría haber más equipos dentro de Liguilla o clubes eliminados dejando a los que aun tienen posibilidades serias de pelear por uno de sus últimos lugares de la Liga MX Femenil.