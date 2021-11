Liga MX Femenil: Así se jugará la penúltima fecha en busca de definir a los 8 invitado a Liguilla

México.- La fase final de la Liga MX Femenil está casi lista, los es cuestión de que se den algunos resultados para que los mejores 8 equipos se den a conocer para iniciar la Liguilla, pero aún así en estas dos últimas jornadas hay algunos que aunque tengan posibilidades mínimas aún pueden lograr algo, por es y más es que son de importantes estos partidos de las últimas fechas. El resto de equipo que van del 1 al 6 han logrado su lugar, aunque aún pueden obtener un peor o mejor lugar con la combinación de resultados.

La penúltima jornada de la Liga MX Femenil inicia este viernes con un par de partidos con que paradójicamente ya son clubes que no tienen ni la más remota posibilidad de calificar, aún así se les considera de gran importancia en busca de sumar puntos y hacer más decorosa su eliminación del torneo. El primero es el León vs Atlético de San Lui que abre la fecha 16, seguido del Mazatlán FC vs Toluca, dos equipos que pelearon pero uno nunca salió del fondo de la general y al otro no le alcanzó.

La Liga MX Femenil tiene en disputa solo 2 lugares que ahora mismo están siendo ocupados por Tijuana (7) con 24 puntos, Cruz Azul (8) tambien con 24 unidades y en su mano está poder calificar, solo necesitan la victoria, el empate y que se combine con la derrota de Pachuca, de ser así los puestos a Liguilla estarían más que listos, y la jornada 17 solo se jugaría como mero tramite y buscar el acomodo final, es eso que los partidos de esos equipos son de interés para esta jornada.

Por si le faltaba algo más e interesante a la fecha 16 son los partidos con mayor convocatoria y con las únicas campeonas de la Liga MX Femenil. El día sábado recibiendo a Tigres en el Azteca donde se espera un partido de mucha acción y con muchos goles de ambos equipos. y para el día lunes en otro duelo de campeonas, Rayadas recibe a Chivas en el BBVA lo que tambien se espera que esté plagado de goles, si bien estos equipos ya están calificados nunca dejan de pelear sin importar la ronda en la que están.

Algo que tambien se vivirá en esta penúltima jornada de la Liga MX Femenil es el posible empate de puntos de Tigres, las Amazonas tienen un récord institucional de 46 unidades que se vería empatado si vencen al América. Y de eso acercarse a la marca que Rayadas impuso hace algunos torneos de 48 unidades que podría superar o quedarse a un punto de hacerlo según como le vaya en las últimas fechas.

Jornada 16 de la Liga MX Femenil

Viernes 12 de noviembre

León vs Atlético de San Luis | 18:00 pm | Sin Transmisión

Mazatlán FC vs Toluca | 20:00 pm | TVP, Facebook TV Azteca

Sábado 13 de noviembre

Atlas vs Pachuca | 12:00 pm | TVC Deportes

Pumas vs Puebla | 12:00 pm | TUDN

Necaxa vs FC Juárez | 16:00 pm | TUDN

Querétaro vs Santos | 17:00 pm | TVC Deportes

América vs Tigres | 20:00 pm | TUDN

Lunes 15 de noviembre

Rayadas vs Chivas | 19:00 pm | Fox Sports

Tijuana vs Cruz Azul | 21:00 pm | Fox Sports