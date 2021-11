Liga MX Femenil: Así se jugará la última jornada del Apertura 2021; Dónde y cuándo verla

México.- Este viernes arranca oficialmente la última jornada de la fase regular de la Liga MX Femenil, aunque la emoción quedará un poco a un lado en esta ocasión pues desde la semana pasada ya se sabe quienes son las 8 escuadras que pelearán por el título lo que deja solo en esta jornada 17 el acomodo final pues ya ninguno corre el riesgo de perder su lugar y las que han sido eliminadas tambien deberán limitarse a solo intentar sumar puntos para hacer más decorosa su eliminación.

Las acciones arrancan este viernes con solo un partido en donde destaca Chivas, una de las escuadras que están en la Liguilla de la Liga MX Femenil y que en las últimas jornadas han dejado mucho que desear pues han perdido fuerza y ahora quieren recuperar la memoria para llegar en su mejor punto. Buscarán las 3 unidades esperando el tropiezo de otras escuadras para poder pelear por uno de los primeros 3 puestos. Pero frente a ellas tendrán al Toluca que aunque están fuera desean cerrar con dignidad su pelea.

Para el día sábado se tienen la mayoría de los partidos con hasta 5 duelos en donde los que destacan está el América recibiendo al Club León, aquí las Águilas quieren mejorar su lugar final para la Liguilla y León iniciarán a replantear su mal torneo. Le sigue otro partido de mucha intensidad, Rayadas le hace los honores al Cruz Azul que se ha calificado a su primera Liguilla, un hecho histórico en su estancia en la Liga MX Femenil. Para esta jornada las acciones del sábado el resto de juegos ya no pelean por más que no sean puntos.

En un detalle curioso la Liga MX Femenil acomoda 3 juegos para el día domingo 21 de noviembre y esto es algo raro para el circuito rosa ya que por lo general se programan como máximo 1 o 2 ya que el resto se juegan los días lunes. Para esta ocasión los partidos que lucen interesantes son dos, uno el Puebla vs Atlas y el que talvez es la sorpresa del torneo, Santos recibiendo a Tigres, el equipo Lagunero es el último club de la campaña que queda con la posibilidad de quitarle el invicto a Tigres luego de 16 jornadas, de hacerlo sería una gran hazaña para cerrar con broche de oro la temporada.

Lo más revelante de la jornada será saber si Tigres pierde o no su invicto en temporada regular | Foto: Jam Media

Calendario completo | Jornada 17

Viernes 19 de noviembre

Toluca vs Chivas | 17:00 pm | TUDN

Sábado 20 de noviembre

América vs León | 10:00 am | TUDN

Pumas vs Mazatlán | 12:00 pm | TUDN

Rayadas vs Cruz Azul | 17:00 pm | Fox Sports

FC Juárez vs Tijuana | 17:00 pm | TUDN

Pachuca vs Querétaro | 19:00 pm | Sin confirmar

Domingo 21 de noviembre

Puebla vs Atlas | 12:00 pm | TVC Deportes

San Luis vs Necaxa | 17:00 pm | ESPN

Santos vs Tigres | 21:00 pm | Fox Sports

Una vez que se de el silbatazo final del último partido, los cruces oficiales para la Liguilla quedarán definidos, se espera que para el día lunes 22 de noviembre la Liga MX Femenil de a conocer los horarios y fechas. Aunque no iniciarán de inmediato ya que la Selección Mexicana tendrá una fecha FIFA doble ante Canadá por lo que la Liguilla no arrancará hasta dentro de 10 días, aproximadamente para el 4 y 5 de diciembre. En esta liga no existe el repechaje y las mejores 8 escuadras se meten a la Liguilla directa.