Liga MX Femenil: Atlas celebra que su entrenadora y su portera fueran elegidas en el once ideal de la fecha 1

El pasado sábado 9 de julio las Rojinegras del Atlas hicieron su debut en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, recibiendo a Tigres Femenil en el Monumental Estadio Jalisco, encuentro que terminó con victoria para las de casa y le valió para que dos miembros de su equipo fueran incluidas en el once ideal de la jornada.

El equipo del Atlas consiguió sumar los primeros tres puntos en el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil derrotando a las Felinas 1-0 y pusieron fin a la racha de 49 partidos consecutivos sin conocer derrota dentro de la fase regular de las norteñas, siendo las Rojinegras el último rival que había conseguido vencerlas el 16 de enero del 2021.

Después de la jornada 1, la liga dio a conocer el once ideal de la jornada 1, donde dos elementos de las rojinegras estuvieron incluidas, la guardameta Ana Gaby Paz, que mantuvo su portería en cero, y la entrenadora Fabiola Vergas, que hizo su debut con el conjunto rojinegro.

Atlas felicitando a Fabiola Vergas por ser elegida en el once ideal de la fecha 1/@AtlasFCFemenil

“Nuestra SÚPER PORTERA es parte del Once Ideal @EcomDeportes de la J1 ¡Felicidades, Ana Gaby!”, escribió el club para festejar la elección de su guardameta en el once ideal de la fecha 1 del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil. “¡Debut con triunfo y en el Once Ideal @EcomDeportes para nuestra D.T. Fabiola Vargas!”, compartió el club sobre su entrenadora.

En la jornada 1 debutó Fabiola Vargas como Directora Técnica de Atlas y las jugadoras Arlett Tovar, Norma Palafox, Tania Morales, Sabrina Munguía y Natividad Martínez disputaron sus primeros minutos portando los colores rojinegros. El próximo enfrentamiento de las Rojinegras será el lunes 18 de julio, cuando visiten a León en el Nou Camp, partido correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil.