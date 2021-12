Liga MX Femenil: Atlas iniciará el Clausura 2022 sin Alison González quien por lesión no estará varios meses

Jalisco.- Previo al inicio de la Final de la Liga MX Femenil, Alison González habló en sus redes sociales para hacer oficial que no podrá iniciar el Clausura 2022 con el Atlas Femenil debido a una fuerte lesión que le tomará varios meses poder recuperarse. De acuerdo con el escrito, esta lesión viene del juego de vuelta de semifinales ante Rayadas, luego de una jugada dentro del área que le habría provocado una molestia que hizo que ya no saliera al segundo tiempo, ahora rompe el silencia y anuncia su gravedad.

A través de su cuenta de Twitter Aligol como se le conoce en el futbol femenil, reveló que entiende que hay momentos en los que no se puede hacer nada y solo queda esperar un mejor porvenir y eso es lo que ahora está viviendo ella. Si bien no dijo cuál es su lesión solo afirma que le costará mucho tiempo en volver a los campo, hablando de meses y espera que para cuando eso suceda espera estar preparada.

"Muchas ocasiones no entendemos el porqué de las cosas; pero no queda más que afrontarlas de la manera más positiva aunque resulte complicado. En mi último partido frente a Rayadas, tuve una jugada desafortunada que me impidió continuar. Tomará algunos meses para vernos en cancha. Voy con la mejor disposición y compromiso de trabajar física y mentalmente para cuando se llegue el día, estar preparada para afrontar los nuevos retos en mi carrera. Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo", se lee en su comunicado.

Alison González no podrá arrancar el siguiente torneo por una lesión | Foto: Captura

Con ese mensaje dejó claro que no estará lista para el inicio del Clausura 2022 que arrancará en el mes de enero, Atlas tendrá una nueva visión en esta nueva oportunidad ya que tambien su entrenador se ha ido y esperan el nombramiento de uno nuevo. Las rojinegras deberán remar contracorriente ante la falta de su goleadora que ahora para este Apertura 2021 fue la autora de 13 goles, la mitad de los tantos que el Atlas marcó en el torneo, Alison González es la mujer más importante en el parado del equipo y sus números así lo indican.

Lamentablemente esa semana fue para ella algo contrastante, y e que apenas unos días atrás le entregaron el Balón de Oro a la Mejor jugadora Menor por parte de la Liga MX Femenil y justo en el juego de vuelta ante Rayadas marcó el gol en su partido 100 con Atlas, una fecha más que especial para ella, aunque no terminó como esperaba y ahora tendrá que buscar un regreso pronto y en su mejor nivel.