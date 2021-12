Liga MX Femenil: Atlas rescata el empate en su visita a la cancha de Santos

Torreón, Coahuila.- La serie de ida de los Cuartos de Final entre Santos Femenil y Atlas Femenil finalizó con un sorprendente 2-2 en el césped verde del Estadio TSM de la Comarca Lagunera. El duelo que finalizó 0-0 en los primeros 45 minutos tuvo un cierre trepidante y de liguilla que deja todo para la vuelta en la cancha del Estadio Jalisco.

El encuentro tuvo muy pocas ocasiones de gol durante el primer tiempo de juego. Las guerreras fueron las más cercanas a la puerta rival, nada más que la puntería no fue la más adecuada. Mientras que las rojinegras no lograban superar la cerca verdiblanca y por ende tuvo que aguardar al 2do período para encontrar las redes de la guardameta Nicole Buenfil, quien lamentablemente es complice del primer tanto de la noche.

Superando los 51' Fabiola Ibarra no decidió disparar a puerta, sino que lanzó un centro para que Zellyka Arce rematara a puerta. La número "6" estiro la pierna pero no hizo contacto con la de gajos, no obstante Buenfil se confió y al tratar de tomar la pelota se escabulló por debajo de ella para caminar hasta su cabaña.

Pese a ser un balde de agua fría para la meta santista las chicas de la Comarca lograron remontar el marcador en un lapso de tres minutos después del gol de Fabi Ibarra. Mariela Jiménez tomó el balón tras una asistencia de taco por parte de Cinthya Peraza y en una definición precisa empató el juego a los 56'.

Santos y Atlas empataron en la ida

Twitter LigaBBVAFemenil

En los minutos siguientes una carambola en el área de Ana Gaby Paz la bola terminó en las redes de su portal tras el golpeó de balón de Estela Gómez. En primer lugar Cinthya Peraza intentó rematar, pero abanicó. Afortunadamente detrás de ella se encontró la mediocampista y de media vuelta consiguió la voltereta a los 59'.

Caer por 2-1 lucía complicado para la furia femenil, pues no encontraba la salida para empatar el duelo, aspecto que el técnico Fernando Samayoa tuvo conciencia, así que envió a más gente en ofensiva y a 10 minutos del tiempo de prolongación Veronica Pérez asistió con la cabeza a Zellyka Arce para que empujara el balón y Atlas obtuviera la igualada, en la contienda de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil.

Cinthya Peraza con el manejo del balón

Twitter Club Santos Femenil

¿QUÉ NECESITA CADA CLUB PARA AVANZAR A SEMIFINALES?

Con este resultado Atlas Femenil es el más beneficiado, sobre todo por terminar en mejor posición en la tabla del Grita México A2021 de la Liga MX Femenil. Para el siguiente lunes requiere del triunfo o el empate para avanzar a la siguiente ronda. En cambio Santos Femenil deberá ganar en la vuelta, sea cual sea el marcador, para jugar su primera semifinal de su historia en la categoría rosa.

Leer más: Liga MX Femenil: Uchenna Kanu nuevo refuerzo de Tigres