Liga MX Femenil: Atlas se alista para su debut este sábado en el Apertura 2022

Rojinegras del Atlas se prepara para iniciar su andar en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil este sábado, ya que cuenta con un equipo totalmente renovado y con mucha hambre de triunfos.

Atlas viene de batallar en el torneo pasado, donde desgraciadamente siguen quedándose en la orilla de sus aspiraciones y eso es un tema que preocupa enormidades a la directiva, es por ello que este torneo se esforzaron en traer a una jugadora de la talla de Norma Palafox, una delantera de gran calidad en el circuito rosa.

La primera jornada en este torneo para las Rojinegras, no será nada sencillo, ya que se medirán ante Tigres de la UANL, un equipo de los más ganadores en la Liga MX Femenil y el cual llega con grandes refuerzos para volver a recuperar su protagonismo perdido en el certamen pasado.

Fabiola Vargas aseguró que enfrentarán a las Amazonas sin temor, sabiendo que tienen ausencias por Selección Mexicana y que encararán este y todos los partidos de igual manera, de tú a tú y buscando ganar en todo momento.

"Yo siempre he creído que hay que creer en lo que hacemos, el rival cuenta, es un gran rival, a mí me gusta jugarles de tú a tú, no me genera en lo personal algo distinto a lo que siempre he pensado, nuestro equipos se prepara para enfrentarlas y buscar ganar, Tigres tiene grandes jugadoras, pero también nosotros tenemos las nuestras, vamos de tú a tú, hacer un gran partido, el pasado es pasado y como grupo salimos motivados para sacar un gran resultado este fin de semana", aseguró la entrenadora del Atlas.

La estratega del Atlas se mostró complacida por la llegada de las nuevas refuerzos al plantel para este torneo Apertura 2022.

"Uno tiene que pensar en grande, ganar cada torneo y nosotros queremos ser ese equipo competitivo. Hay que entender que es un nuevo proceso, una nueva estructura en el plantel, han llegado jugadoras que se integran al mismo con una buena actitud, pero tenemos que ir construyendo la nueva idea de juego, además de desarrollar a las jóvenes, formarlas, impulsarlas, que tengan fogueo y minutos y que crezcan con las más maduras", comentó.