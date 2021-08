Liga MX Femenil: Atzimba Casas asegura que trabajara al máximo para estar en el once principal de Chivas

La delantera mexicana de las Chivas del Guadalajara, Atzimba Casas, asegura que quiere ganarse un puesto de titular en este torneo Grita México Apertura 2021 en la Liga MX Femenil.

Casas viene de jugar con el FC Juárez y en este torneo Apertura llega en calidad de refuerzo con las Chivas del Guadalara donde la tarea no será nada sencillo, ya que en la zona de la delantera tienen a grandes jugadoras.

“La verdad estar aquí ya dentro de la institución ha sido como un sueño, ha sido algo que ha superado mis expectativas completamente. Llegué con una idea, al igual como yo tengo una historia detrás de mí, llegué con una idea de lo que sería jugar con una institución diferente, pero aquí sí ha superado mis expectativas”, explica.

“Sobre todo lo que es dentro de mi familia, me acuerdo que de chiquita veíamos mucho los partidos de las Chivas. Yo como delantera siempre me ha gustado cómo jugaba Omar Bravo. Eso es algo que siempre decía, me gustaría venir, conocer dónde juegan y todo. La verdad ha sido algo completamente inexplicable para mí”, agrega la delantera que llegó como para el actual Torneo Grita México A21.

Para Casas el jugar en Chivas del Guadalajara es algo totalmente diferente lo que vivió con el FC Juárez el torneo pasado en la Liga MX Femenil.

“Creo que ha sido completamente diferente, no malo ni bueno, sólo experiencias completamente diferentes en las dos instituciones donde he estado. En el tema de reflectores, Guadalajara es una ciudad mucho más grande, más de 5 millones de habitantes y un club con más de 100 años de existencia, con más fans, se siente la diferencia de reflectores. Chivas no sólo es conocido aquí, sino a nivel mundial”, detalla Atzimba Casas.

En el actual torneo, Atzimba Casas acumula 37 minutos jugados con tres partidos entrando como cambio y suma una anotación en su cuenta personal.