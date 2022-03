Liga MX Femenil: Atzimba Casas causa baja para Chivas por lesión en la espalda

México.- Las lesiones siguen afectado a Chivas Femenil, en esta ocasión se trata de la delantera mexicana Atzimba Casas quien desde algunas semanas no ha podido regresar a sus actividades en el campo debido a una seria lesión en su espalda baja lo que la ha provocado un intenso dolor que por ahora no han cesado y la jugadora debe mantenerse en rehabilitación.

A través de un comunicado Chivas anunció el estado actual de su jugadora, además reveló que el regreso al campo de la Liga MX Femenil por ahora es reservado pues dependerá de la evolución, "Atzimba se mantiene realizando terapia física debido a un diagnostico de sacroileitis izquierda, condición que le genera un intenso dolor en la zona lumbar y que le impide ejecutar la mayor parte del trabajo en cancha; su regreso está condicionado a su evolución clínica", se lee en el mensaje.

La delantera en lo que va del Clausura 2022 no había sido un elemento de muchos minutos, solo tiene una participación que fue en la jornada 6 ante Gallos Femenil en donde jugó 5 minutos, desde entonces ya no ha sido requerida derivada de su lesión que no ha podido sanar. Al no saber cuánto tiempo le llevará recuperarse podría existir la posibilidad de que se pierda el resto de la Liga MX Femenil o que está lista para la Liguilla.

La temporada pasada con Chivas participó en 13 partidos pero solo 1 como titular, con apenas 176 minutos en el cual pudo anotar un gol. Su mejor momento en la Liga MX Femenil la vivió jugando para FC Juárez, club con el que se hizo de la titularidad desde el Clausura 2020 hasta el Clausura 2021 jugando más de 37 partidos, con más de 2 mil minutos y 13 goles, números mucho mejores que ahora con el Rebaño.

Chivas confirma lesión de su jugadora | Foto: Captura

La realidad es que la posición de delantera en Chivas y en la Liga MX Femenil está muy peleada, son pocas las jugadoras que están en esos puestos ya que son las que han demostrado la calidad y los equipos las usan hasta agotar su potencial, casos como los de Atzimba Casas se da en clubes de más reconocimiento en donde tienen jugadoras de más en todas las posiciones pero juegan muy poco.

El Rebaño tiene 8 delanteras de las cuales son contadas las que tienen muchos minutos pues Alicia Cervantes se lleva la mayor parte del tiempo de juego y para Chivas como para la Liga MX Femenil, quien juegue y responda con goles tendrá su lugar asegura, aunque en esta temporada las lesiones y contantes bajas de Licha les ha abierto la puerta a las otras delanteras.