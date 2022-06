Liga MX Femenil: Aylin Aviléz siente que ahora tiene una mayor responsabilidad tras su Balón de Oro

Una de las jóvenes promesas del futbol femenino en México es Aylin Aviléz, jugadora de Rayadas de Monterrey que cada año sigue demostrando su talento y su calidad en la Liga MX Femenil. En la pasada temporada 2021-22, la atacante fue una de las mejores del circuito y por ello recibió el Balón de oro a la mejor jugadora menor del año.

Aylin, quien está en concentración con la Selección Mexicana Sub20 por su participación en la Sud Ladies Cup, no pudo asistir a la ceremonia de entrega del Balón de Oro de la Liga MX. Sin embargo, a distancia la delantera agradeció el reconocimiento y consideró que es una motivación para mejorar todavía más.

"Sigo sorprendida, es algo que aún no logro procesar del todo. Creo que es una oportunidad muy buena, que es algo que se debe mejorar más aún", y añadió que también este premio la obliga a asumir una responsabilidad mayor como ejemplo a seguir para muchas niñas y niños en México.

"Estar ganando esto lo veo muy importante pero también es tomar una responsabilidad muy grande el poder reflejar lo que está generando entonces seguir trabajando y mejorando día a día para lograr mejores cosas", declaró la delantera de Rayadas de Monterrey.

Con apenas 19 años, Aylin ya se ha convertido en una de las principales figuras a seguir de la Liga MX Femenil y en Selección Mexicana es una de las más grandes promesas. Al respecto, la delantera reconoció que es sorprendente ver que la tomen de ejemplo a pesar de su juventud.

"Algo que a mí me sigue sorprendiendo cada día, es que yo soy una de las jugadoras que está ahí, muchas personas me empiezan a tomar como ejemplo. No deja de pasar que cada día veo personas de mi edad, estando ahí viendo eso", señaló Aviléz Peña, que agradeció el apoyo que siempre ha tenido en Rayadas.