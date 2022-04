Liga MX Femenil: Bayer 04 Leverkusen emociona a la fanaticada por notable mensaje

Ciudad de México.- Hoy martes 5 de abril se llevó a cabo el evento oficial para anunciar la gira por nuestro país del club Bayer 04 Leverkusen para mayo y julio, en el marco del centenario de la empresa en México. El grupo alemán tendrá dos partidos amistosos; uno en rama varonil y también en femenil.

Para el 17 de mayo el grupo que milita en la Bundesliga estará en el césped del Estadio Nemesio Díez para enfrentar a Diablos Roijos del Toluca, mientras tanto el representativo femenino volará a la Ciudad de México para medirse a Club América Femenil en la cancha del Estadio Azteca.

Tras el intercambio de playeras en el sitio del Corporativo Bayer México en la CDMX, donde estuvo presente Mikel Arriola -presidente de la Liga MX- y Mariana Gutiérrez -presidenta de la Liga MX Femenil-, así como Claudia Carrión -directora de América Femenil-, se resaltó este momento histórico al ser el primer partido internacional entre un equipo mexicano y alemán en la división para mujeres.

Leer más: Estas son las jugadoras con más asistencias en Rayadas

"Tenemos mucha alegría de formar partes de las campañas e iniciativas que acompañan a este aniversario. América Femenil y Bayer 04 Leverkusen disputarán un partido que no sólo será en un estadio con referente a nivel mundial, no sólo representará el sólido crecimiento de las mujeres en este deporte, sino por ser el primer partido entre la Liga mexicana y la Liga alemana", dijo Claudia Carrión en la presentación del Bayer en México.

Por supuesto que existe expectativa en este partido, mucho más cuando América Femenil tendrá la oportunidad de exponer su nivel futbolístico ante un equipo de clase mundial, mismo que emocionó a los fanáticos de la Liga MX Femenil luego de su destacada publicación en redes sociales.

"Será un honor ser el primer equipo Europeo en jugar en la Liga MX Femenil", escribió el club teutón al término de este festejo el cual es un avance en la internacionalización para el futbol femenil, el cual ha demostrado que no existen barreras después de cinco años de existencia.

Mensaje de Bayer Leverkusen

Twitter Bayer 04 Leverkusen

"Es un honor para la Liga MX ser parte de este gran festejo, porque el futbol femenil ha demostrado que no conoce límites, es el deporte de mayor crecimiento en el mundo y México no es la excepción. Si no trabajamos en conjunto con la Bundesliga Femenina, es el derrumbe de barreras y crear ligas atractivas", dijo Mariana Guiérrez.

"Será una manera de celebrar nuestro quinto aniversario con dos clubes de gran inversión como América y Bayer. El objetivo es que las mujeres y niñas trasciendan a través de un balón", complementó la directora del balompié rosa.

Leer más: 'Licha' Cervantes tiene un fenomenal promedio de goleo

Bayer 04 Leverkusen estará en México del 16 al 22 de mayo para participar en acciones de responsabilidad social, añadiendo rehabilitación de espacios deportivos y reuniones con niños de comunicades vulnerables, anunció Arturo Sánchez, presidenrte de la divisió Consumer Health en Bayer Latinoamérica.