Liga MX Femenil: Blanca Félix reacciona a comentarios discrimatorios de seguidores

México.- Apenas hace unos días el nombre de Blanca Félix estaba en todos lados por ser la mujer del momento, luego de haber sido la figura para Chivas en la final de la Liga MX Femenil y en el Campeón de Campeones pero ahora las cosas se han volteado de manera inesperada por parte de algunos seguidores que solo están al pendiente de ella para hacerle comentarios machistas y discriminatorios por su apariencia, algo que la jugadora no soportó más y decidió hablar.

A través de redes sociales la sinaloense destacó que el acoso a su persona había sobrepasado los limites y es que varios seguidores en redes no paraban de criticar su apariencia con comentarios hirientes, ante ello Blanca decidió no guardar más silencio y los afrontó con una serie de respuestas primero agradeciendo a las personas que la defendieron y luego dejando claro que eso es lo que vive todos los días y hace un llamado a tener más conciencia y a tener respeto.

"A estas alturas de mi vida estos comentarios ya no me afectan, los he recibido toda mi vida desde que era niña, sé de que tipo de persona vienen, pero lo quise hacer visible para que se den cuenta del tipo de mensajes que recibimos, estos los recibo casi a diario por mi apariencia. Solo los invito a hacer conciencia y respetarnos, todas las personas somos diferentes y eso no tiene nada de malo", comentó la arquera.

Blanca Félix habla del acoso que sufre en redes | Foto: Captura

El usuario escondido detrás de una cuenta de Twitter cuestionó a la futbolista cómo podian dejarla jugar en la Liga MX Femenil si ya estaba en su proceso de cambio de sexo, esto por la forma de vestir de la jugadora, dicho mensaje fue compartido por Blanca Félix en su cuenta visibilizando el acoso que todos los días recibe. Dicha revelación tuvo un gran apoyo de los aficionados tanto de Chivas como de otros clubes que defienden los derechos de las personas sin importar nada.

Finalizó su serie de mensajes, dando un consejo y pidiendo que confíen en uno mismo sin querer encajar en un lugar solo por quedar bien. "Sean ustedes mismos, sean libre. No por querer encajar con los demás o por miedo al juicio ajeno te abandones a ti mismo. Y si les puedo servir de ejemplo, que bonito, no es fácil en esta sociedad pero se puede", sentenció la jugadora de Chivas.

Las jugadoras de la Liga MX Femenil han sido señaladas desde el inicio de la categoría, si no es por temas de discriminación, es por comentarios machistas o simplemente por no compartir el gusto por el futbol femenil. Aún con todo eso a lo largo de 5 años se han visto cambios importantes en beneficio de los derechos de las mujeres en todos los sentidos.