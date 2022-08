Liga MX Femenil: Buen paso de Pumas se trabajó desde el torneo pasado, aseguró la auxiliar técnica Karen Espinosa

Pumas ha tenido un gran arranque de torneo en la Liga MX Femenil y este sábado, en el marco de la Jornada 6 del Apertura 2022, vencieron 3-0 al Atlético San Luis. Con ello, se colocaron en la segunda posición de la tabla con 13 puntos, dos menos que Chivas y una mejor diferencia de goles que Tigres.

El proyecto de Karina Báez finalmente está dando frutos en el equipo universitario, a pesar de lo criticada que fue en sus primeros torneos al frente del club. Entre el Apertura 2021 y el Clausura 2022, la estratega ganó 11 de 34 partidos disputados y no superó cuartos de final en la Liguilla del semestre pasado.

Pese a ello, la directiva le dio continuidad y ahora el club está en los primeros lugares tras jugarse el primer tercio del certamen. Al respecto, Karen Espinosa, auxiliar de la estratega, aseguró que este logro no es casualidad sino producto del trabajo que han realizado desde el torneo anterior.

"Es un trabajo que se ha venido realizando, no hay mucho que cambiar. Es del día a día, no es solo de ahorita, sino de temporadas anteriores", declaró la auxiliar técnica tras triunfo ante Atlético San Luis, en el cual Báez Trujillo no pudo estar presente por una infección en las vías aéreas superiores.

En ese sentido, Espinosa señaló que pese a la ausencia de la directora técnica en el banquillo, el grupo supo mantener bien la idea. "Vamos a mantener el lugar de la tabla con trabajo", y añadió que es bueno para Pumas tener jugadoras en Selección Mexicana, pues "es una oportunidad muy grande para su proceso; da mucho fogueo".

Te recomendamos leer

El próximo partido de Pumas en el Apertura 2022 está programado para el próximo lunes 15 de agosto, cuando visiten a Santos Laguna en el Estadio Corona. Con dos triunfos y un empate, las felinas no han perdido un solo juego como visitantes, por lo que la próxima semana tratarán de mantener la buena racha contra las Guerreras.