Liga MX Femenil: 'Cada vez se trabaja para ser mejor', reconoce Yamlilé Franco, media de Rayadas

Para Yamilé Franco, mediocampista de Rayadas de Monterrey, la exigencia es mayor al tratarse de un equipo en búsqueda de la excelencia, por lo que esta noche, cuando reciban en la cancha del Estadio BBVA a las Tuzas del Pachuca a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en partido de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, demostrarán frente a su afición de lo que son capaces.

“(Estoy) contenta porque ya vamos a regresar al Estadio (BBVA) y sobre todo por el rival que viene, Pachuca viene de menos a más y va a ser un partido espectacular. Ojalá sí se llene porque es día de la familia y ellos (la afición) son parte de nuestra familia y de nuestro día a día, nos debemos a ellos, jugamos para que la gente se sienta bien, esté contenta y ojalá se pueda llenar porque para nosotras es una motivación fundamental dentro de la cancha”, manifestó.

Asimismo, la futbolista capitalina de 29 años, sostuvo que con Eva Espejo en la dirección técnica, los errores no se pueden permitir. “Cada vez el equipo está mejor, cada vez es más exigente porque los errores en las fallas que tenemos que mejorarlas en cada partido y eso me gusta mucho que el equipo sea exigente que no se da tregua, cada vez se está trabajando para ser mejor siempre”.

En cuanto a sus rivales, las Tuzas es un equipo que sabe tocar bien el balón y son muy ordenadas en el mediocampo, situación que Rayadas deberá considerar bien para evitar cualquier sorpresa.

“Ellas (Pachuca) tienen jugadoras muy buenas ahí, fuera de eso, en la contundencia en las oportunidades que tengamos creo que va a ser importante. Rayadas se está caracterizando por como equipo no hacer las cosas individualmente, la hacemos como equipo y eso se ve reflejado en las estadísticas. La mitad de nuestra línea defensiva quien juegue tiene gol y eso para nosotras es importante”.