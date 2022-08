Liga MX Femenil: Carmelina Moscato destacó lo talentoso que es el plantel de Tigres

Este viernes Tigres goleó 4-1 a Puebla en el segundo partido de la Jornada 6 del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, con lo que el equipo universitario llegó a 4 victorias consecutivas. Después de iniciar el torneo con una derrota, las Amazonas se acercan cada vez más a su mejor versión.

Así lo manifestó la directora técnica del club, Carmelina Moscato, quien manifestó su satisfacción con el triunfo ante Puebla. La canadiense señaló que cuenta con un plantel, muy talentoso, y que le da gusto ver que cada vez se acercan más a su idea de juego, pero que todavía les falta para llegar al punto ideal.

"Tenemos muy buenas jugadoras. Me da gusto ver que tenemos la posesión, que buscamos la pelota y recuperarla. La excelencia táctica está llegando, pero no estamos cerca de nuestro potencial. No lo digo en sentido negativo, sino porque el techo es alto para este equipo", señaló en la conferencia de prensa posterior al partido ante Puebla.

En ese sentido, Moscato reiteró que no se enfoca en la posición en la tabla y hasta donde llega, pues todavía quedan muchas jornadas por disputar en el torneo Apertura 2022. "Me mantengo con mis palabras: realmente no veo la tabla. Todavía seguimos viendo el proceso, el estilo que tenemos, cómo podemos mejorar".

"No veo a los otros equipos, lo que hacen y cómo lo hacen. Mi trabajo es mejorar el trabajo de las jugadoras que tengo. Estamos insatisfechas por no hacer más goles y me quedó con eso", y detalló que en el caso de Liliana Mercado, por ahora no se detectó que se trate de una lesión de gravedad.

Por último, Moscato consideró que siempre es entretenido tener un partido con muchos goles, pero que se siente más contento por la manera en que los generan, porque habla del funcionamiento de su equipo "Estoy contenta con las oportunidades que generamos; queremos concretarlas más", y consideró que es un placer ver cada vez más adaptada a Anika Rodríguez. "Será una jugadora importante esta temporada".

Te recomendamos leer

Con el triunfo ante Puebla, Tigres llegó a la segunda posición de la tabla con 13 puntos, 3 más que Pumas en el tercer sitio y que este sábado se enfrenta al Atlético San Luis. El próximo partido de las Amazonas será el lunes 15 de agosto, cuando visiten a Mazatlán en la Jornada 7 del torneo.