Liga MX Femenil: Carolina Jaramillo se va con todo contra las jugadoras que participan en reality show

La mediocampista de Chivas del Guadalajara Femenil, Carolina Jaramillo, confesó no estar de acuerdo con las jugadoras que abandonan a su plantel a media temporada para irse a participar en programas de televisión.

Todo esto, durante una videoconferencia de prensa, en la previa a la tercera jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Jaramillo se ha convertido en pieza clave en el ataque del conjunto tapatió en el pasado torneo y en este que acaba de dar inicio, es por eso que la jugadora deja en claro que su compromiso primordial esta con el equipo, y cuestiona a jugadoras que no toman la responsabilidad como debe de ser.

"Respeto mucho su decisión. En lo personal, me lo han preguntado mucho, pero no me gustaría cortar mi carrera, porque estas hablando de seis meses o más, siento que ahorita a lo mejor no, quien sabe más adelante, ya en un retiro, pero no me pasa por la cabeza. El futbol me apasiona bastante y a lo mejor a ellas no, por ejemplo, Norma (Palafox) ya vivió ese reto de estar en un reality show, que es Exatlón y lo respeto mucho, es algo diferente a lo que ella nos llegó a platicar y a lo mejor sacas cosas que no sabías que tenías, pero en lo personal, ahorita no me gustaría participar".

Leer más: Liga Mx Femenil: Alejandra Curiel otorga victoria celeste y el subliderato en el torneo

La volante de Chivas, tiene un gran historial en el circuitp rosa de México, suma dos títulos con Tigres de la UANL en los años de 2018 y 2019, ahora vive una nueva experiencia con la piel del Rebaño Sagrado, es por eso que tiene los colores bien puestos para lograr grandes objetivos este año 2021.