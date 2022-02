Liga MX Femenil: Casandra Montero asegura que aún tiene mucho que dar en Chivas

Jalisco.- Previo al duelo de este domingo de Chivas ante Santos, en el Rebaño ya se preparan de cara al duelo que les puede devolver el liderado que tras el empate ante Querétaro las mandaron hasta el quinto lugar. Además de que vuelven a poner el invicto, curiosamente la temporada pasada, ante Santos fue donde tuvieron su primer derrota del torneo, ahora las cosas son diferentes y se espera un partido de muchas acciones de peligro. Asimismo en conferencia de prensa se tuvo a Casandra Montero quien habló de su paso en el Rebaño al que asegura aún le debe de su juego.

A través de una conferencia virtual, la jugadora de 27 años reveló que ya con dos torneos en Chivas ha visto un desarrollo personal considerable pero que aún no ha llegado al punto de verse totalmente realizada futbolísticamente, por lo que asegura a la afición que aún puede entregar más de ella en beneficio de lo que busca el equipo y que solo sería cuestión de tiempo para llegar a su máximo nivel. En este Clausura 2022 ha sido una inamovible con 6 juegos, todos como titular y además ya marcó un gol.

"Me ha faltado todavía ese extra. Sé que puedo dar un poco más. Estoy agradecida con el DT anterior (Edgar Mejía) y el de ahora (Juan Alfaro) por la confianza y minutos. Trato de hacer lo mejor para apoyar a Chivas, desde donde me toque estar aquí. Ahora defiendo estos colores, cuando me dan la oportunidad o tengo más minutos quiero demostrarlo, solamente para mí, sino para el equipo", dijo la Montero.

Casandra Montero en conferencia de prensa de Chivas | Foto: Captura

Casandra Montero apenas suma su segundo torneo con Chivas en la Liga MX Femenil, llegó en el Apertura 2021 en donde con el "Chore" Mejía estuvo como titular en 11 partidos, el mediocampos se volvió de ella, recuperando y siendo de los primeros pases de salida. Desde su debut en el circuito rosa ha tenido siempre el papel importante en sus equipos pasados, como Veracruz y Mazatlán FC, a pesar de que como profesional apenas tenga casi 3 años, Montero ha dejado claro que es una jugadora confiable.

En lo que respecta con el partido que les toca este domingo 13 de febrero, Casandra Montero, reveló que Santos es un equipo fuerte y con grandes ideas por lo que no será para nada sencillo pero que toman como un reto para salir por los 3 puntos y poder regresar al liderato que perdieron en esta jornada. "Nosotras tenemos que tener la misma intensidad para sacar el resultado. No podemos menospreciar al rival. Hay que jugar con todos los rivales con respeto, pero si podemos meter dos o tres lo debemos hacer", agregó.

Chivas es de los clubes que cerrarán la jornada 7, el duelo será en punto de las 10:30 am desde el Estadio Akron y podrá verse totalmente en vivo por Chivas TV. El marcador será de suma importancia para el equipo de Juan Alfaro ya que desean estar en la cima y mantener el invicto y hacer felices a sus seguidores quienes las apoyan en busca de una temporada ganadora.