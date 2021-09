Liga MX Femenil: Cecilia Santiago asegura que "Tigres no pierde ritmo" previo a su duelo ante Houston Dash

Nuevo León.- Previo a su partida a Houston, la portera titular en los últimos partidos con Tigres Femenil, Cecilia Santiago habló en conferencia de prensa para destacar el trabajo que ha hecho la directiva para lograr un partido de preparación para evitar perder el ritmo de cara a una fecha FIFA como la que se ha presentado en la Liga MX Femenil.

Del mismo modo cree que los parones hechos por FIFA para los duelos de selecciones son de suma importancia en especial para México pues si se quiere tener un grupo de jugadoras capaces deben poder salir a jugar contra el rival que les pongan frente ellas.

"La fechas FIFA ayudan a la Selección. la Liga MX Femenil se creó para formar jugadoras para en un momen to llegar a selección", comentó en rueda de prensa. Dese mismo modo destacó que en Tigres no dejan de trabajar para tener el ritmo que las ubica en el liderato intacto y es que asegura que aunque sean las mejores del torneo no pueden dar por hecho nada ni bajar la guardia.

Leer más: Marzhe Ponce de León deslumbra con entallado vestido azul, su color favorito

"Tigres tiene un partidos internacional, no pierde ritmo, como si no hubiera parado. Tenemos que aprovecharla, siendo un partido internacional. Estamos a mitad de temporada, con bien ritmo, tener ese partido no sigue manteniendo. Los partidos y semanas pasan rápido, no tenemos que dar ventajas, estamos en buen momento", dijo la arquera menos goleada de la Liga MX Femenil.

Tigres no paran su preparación en busca de ser siempre las mejores | Foto: Captura

Tigres Femenil emprenderá el vuelo a Houston dentro de las siguientes horas, podría ser este sábado por la mañana para evitar mucho tiempo fuera de México para evitar algún contagio de Covid-19. Este mismo viernes se hicieron las pruebas y posiblemente en horas recibirán sus resultados.

El partido se llevará a cabo del día domingo 19 de septiembre en punto de las 18:00 (Centro de México) enfrentarán por segunda vez en la historia al equipo de Estados Unidos donde ya van con un historial favorable de una victoria contra cero.