Liga MX Femenil: Centellas recibirán a Atlas con nuevo estratega

Las Centellas recibirán en el Estadio Victoria a la escuadra tapatía del Atlas femenil en duelo correspondiente a la jornada 6 del Claussura 2022, luego de sufrir una derrota en calidad de visitante ante América.

Las Centellas encararán su siguiente compromiso de la Liga MX Femenil con nuevo técnico y en la búsqueda de conseguir una victoria en casa que rompa la racha de dos partidos perdidos al hilo por marcador de 3-0, situación que fue detonante para la destitución de Jesús Palacios como DT.

Las dirigidas por Gerardo Castillo, el nuevo timonel, trabajaron a marchas forzadas para lograr adaptarse al estilo de juego del nuevo entrenador y poder mostrarlo en su próximo encuentro.

Se enfrentarán a la escuadra de Atlas, equipo que en sus partidos fuera de casa no ha podido obtener buenos resultados. Las rojinegras visitarán al Estadio Victoria en la búsqueda de los tres para mantenerse en los puestos de liguilla, mientras que a Centellas las unidades les ayudarían para salir del penúltimo lugar de la tabla, por lo que se espera un gran encuentro.

Gerardo Castillo tiene experiencia en Necaxa con la 4ta división, Sub 20, Sub 16 y Sub 15 enfocado en el desarrollo de jóvenes, por lo que será su primera incursión en la Liga MX Femenil.