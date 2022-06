Liga MX Femenil: Charly Corral se pronuncia en redes al estar fuera de la lista para el Concacaf W

La jugadora mexicana Charlyn Corral, figura con el Pachuca de la Liga MX Femenil, no fue incluida en la lista preliminar de 60 futbolistas que entregó la seleccionadora de México, Mónica Vergara, para el Campeonato Concacaf W que entrega cuatro boletos a la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023.

La preselección fue difundida este miércoles en un comunicado de prensa emitido por la Selección Mexicana femenil en el que se informó que de este grupo saldrán las 23 jugadoras que participarán en el torneo de la Concacaf que se realizará del 4 al 18 de julio en Nuevo León, México.

Charlyn Corral es una de las mejores futbolistas mexicanas de los últimos 10 años, tiempo en el que con el Levante ganó el trofeo Pichichi a la mejor goleadora de la liga española y militó en el Atlético de Madrid, y en los últimos años ha militado en la Liga MX Femenil con las Tuzas del Pachuca, incluso hace unos días se convirtió en subcampeona al caer en la final ante Chivas.

Mensaje en redes sociales de Charlyn Corral tras lista de México/@CharlynCorral

Corral mostró su descontento en redes sociales al no aparecer en la prelista de 60 jugadoras elegibles para el Campeonato Concacaf W, pronunciándose con un comentario que levantó la polémica entre la prensa mexicana. “Esta historia ya me la sé. Lo que se ve no se juzga (una vez más) SIN PALABRAS”, escribió la jugadora del Pachuca en Twitter.

Charlyn Corral se convirtió en la bujía ofensiva de las Tuzas del Pachuca en el pasado torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, anotando un total de 17 goles en 23 partidos, 13 tantos en la fase regular y cuatro más en la liguilla; además en el Apertura 2021 ya había realizado 10 anotaciones.

Te recomendamos leer

En vez de Corral, segunda máxima anotadora del último torneo de la Liga MX Femenil, Vergara eligió como principales alternativas a Katty Martínez, del América, y a Alicia Cervantes, bicampeona de las goleadoras en México. El nombre más destacado de la prelista es el de Kenti Robles, defensa del Real Madrid y capitana de la Selección Mexicana femenil.