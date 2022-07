Liga MX Femenil: Charlyn Corral destacó que no tiene el conocimiento del por qué no es llamada al Tri

El tema del veto con el Tricolor Femenil sigue para Charlyn Corral, una de las grandes delanteras que triunfaron en el viejo continente y que ahora esta militando con las Tuzas del Pachuca, donde a pesar de estar entre las mejores goleadores del torneo pasado, Mónica Vergara la borro de la convocatoria para el Campeonato W.

Y es que existe un rumor de un posible veto que se puso desde la era de Leonardo Cuéllar en el Tri Femenil y que todavía prevalece. Ante esto, la delantera no se explica como no es convocada, siendo que puede aportar grandes cosas al combinado nacional.

“Yo sabía que podía ayudar, no sé si jugando o no, sé mi capacidad, sé que estoy en un buen momento para aportar algo, pero no se me dio una oportunidad, y muchos se dieron cuenta".

Charlyn Corral asegura que no solo es aportar goles en la Selección Nacional, sino que también puede poner su granito de arena con su liderazgo dentro de sus compañeras.

“No sólo son goles, es liderazgo, es transmitir a los compañeros, puedo aportar de muchas cosas, desde la banca o desde donde me lo pidieran”, contó la delantera de Pachuca para ESPN.

La delantera asegura que existen detalles con los directivos de la Selección Nacional que olvida y es que desde su lesión en 2019, ninguna persona del Tri Femenil se tomo el tiempo para preguntar como iba su recuperación.

“Desde que me rompí el cruzado, nadie de la Selección Femenil me deseó una pronta recuperación. Si te pones a ver convocatorias previas a mi lesión, tampoco me llamaban. Nunca me he achicado con nadie, desde el 2019 estoy borrada, desde que era titular con el Atlético de Madrid”, agregó la Tuza.

Charlyn se comparo con la lesión que vivió Raúl Jiménez y quien después de su recuperación se unió al Tri Mayor, caso contrario de la Femenil que ni hola le dijo cuando se encontraban de gira por el viejo continente.

“Vimos el mismo caso cuando fue lo de Raúl Jiménez, se lesiona, lo que le pasó en su cabeza, la Selección Mayor hace una gira en Europa y lo invitan. En mi caso pasó lo mismo, la Selección hace una gira allá y ni un hola me dijeron, son cosas que duelen y dices ‘yo qué he hecho para que me traten así’.