Liga MX Femenil: Charlyn Corral es la goleadora con mejor inicio de temporada

El doblete de golazos conseguido por Charlyn Corral el pasado fin de semana en Toluca selló el mejor arranque de una goleadora en lo que va de la Liga MX Femenil, con siete tantos en las primeras cinco fechas.

Charlyn superó los seis goles de Berenice Muñoz y los cinco de Mónica Ocampo en el Apertura 2017, así como a Viridiana Salazar en el Apertura 2019, con la diferencia de que la actual líder de goleo ha anotado en todas las jornadas.

"Me siento muy feliz, muy tranquila, porque la competencia siempre ha sido conmigo misma. Después de venir de una lesión habían sido tiempos difíciles, entonces empezar así ahora supone ya un logro, supero la marca de goles del torneo pasado, obviamente quiero aportar mucho más; no ha sido fácil lo que he tenido que pasar, pero la vida te pone pruebas que tienes que superar y hoy estoy demostrando que puedo dar muchísimo más", aseguró la delantera de Pachuca Femenil.

Sobre la buena racha que ha logrado el equipo de las Tuzas con cuatro victorias consecutivas que han sido acompañadas de su arranque goleador, la atacante mexicana histórica mencionó que deberán mantener la constancia y el buen nivel.

"Estamos muy contentas, con muchas ganas de seguir sumando, de seguir mejorando. Era importante empezar bien porque sabíamos lo que pasó la temporada pasada, muchas quedamos a deber, muchas cosas no salieron como pensábamos pero hemos iniciado de la mejor forma, esto es de tener continuidad y por ahora debemos seguir trabajando”, sostuvo.

La dorsal 9 de las Tuzas sabe que no hay espacio para la relajación al interior del plantel, pues todavía tienen mucho por mejorar, pero destacó la cercanía del plantel para fortalecer la comunicación en la cancha.

“La idea que tiene ‘Tavo’ de cómo quiere que juguemos esta ahí, pero obviamente siempre hay errores, podemos mejorar los pases, la visión del juego; aunque los rivales también te cambian un partido, te juegan atrás o te presionan, cada juego es distinto, pero se nota el trabajo además de que las compañeras ya nos conocemos más y eso sin duda ayuda bastante, pero esto es día a día y todavía tenemos un rango de mejora”, declaró Charlyn.

Pachuca recibirá a las Bravas de Juárez el próximo lunes. Las fronterizas se ubican en la penúltima posición de la tabla general con sólo tres puntos, conseguidos en su visita a León, en la jornada 2, mientras que las hidalguenses suman cuatro victorias al hilo luego de la derrota en la primera jornada del clausura 2022 contra Chivas.

"Juárez va a hacer un gran partido, lo hizo contra Monterrey; entonces sabiendo que no será fácil, el del lunes en casa sin duda tenemos que ir por los tres puntos”, completó Corral.