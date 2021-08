Liga MX Femenil: Chivas anuncia la creación de su primer grupo de Fuerzas Básicas

Guadalajara.- Día histórico para la Liga MX Femenil con el anuncio oficial de Chivas Femenil y la creación de sus Fuerzas Básicas, siendo el primer equipo del futbol femenil en México que puesta por ello. Siendo que la misma liga previo al arranque del torneo ya había planteado la luz verde para que los equipos pudieran hacerlo una realidad.

A través de una conferencia de prensa, Nelly Simón como directora deportiva de Chivas, Marcelo Michel Leaño director de futbol institucional, Edgar Mejía (DT) y el encargado de la Coordinación de Fuerzas Básicas de Chivas Femenil con Héctor Noriega Palmer anunciaron que el sueño de horas y horas de trabajo han sido completadas con esta presentación del nuevo proyecto.

Durante la sesión Nelly Simón reveló que fue un gran trabajo de toda las partes que comprenden Chivas, asegura que esto es un sueño hecho realidad tambien por el gran apoyo del presidente de Chivas, Amaury Vergara quien ha dado su aprobación para la creación de un proyecto de Fuerzas Básicas.

Asimismo agregó que al ser el Rebaño un pionero en esta actividad espera que más equipos apoyen la iniciativa y pronto reaccionen creando las suyas pues asegura que el futuro de la Liga MX Femenil está en sus Fuerzas Básicas.

Nelly Simón presentó en Chivas Femenil sus Fuerzas Básicas | Foto: Captura

"Somos el primer club que no sólo pone cimientos a futuro del futbol femenil, sino del deporte femenil en general. Cuando una estructura crece, necesitamos gente que este ame el deporte por eso invitamos a Héctor Noriega Palmer, un técnico que ha estado en escuelas de Fuerza Básicas", dijo Simón.

Por su parte Héctor Noriega destacó que en México es importante para Chivas ser ellos quienes inicien el camino en la creación de Fuerzas Básicas y más importante tener una estructura totalmente definida para que el proyecto siempre tenga un camino y no se pierda durante su crecimiento y que todo vaya a su tiempo pero con seguridad.

"Aquí en Guadalajara siempre hemos hablado de esta metodología de entrenar jugando, basándonos el lado humano del deportista, no lo vemos como una persona aislada por lo tanto esto que requiere de nosotros", dijo Héctor Noriega. "Los valoress institucionales deben regir tanto para niño como categorías femeniles, sacando 5 pilares claves; Crecimiento, Competencia, Marketing, Liderazgo y Empoderar a esas niñas y jóvenes", comentó.

"Chivas sigue pisando fuerte en el futbol femenil. Este es un título para nosotros, porque las niñas que están soñando con ser titulares", agregó.

Héctor Noriega Palmer será el coordinador de las Fuerzas Básicas de Chivas Femenil | Foto:Captura



Nelly Simón quien es la encargada de todo el control total aseguró que esto viene a revolucionar la Liga MX Femenil pero que no solo buscan más oportunidades en jugadores, quieren que ese sea el modelo para que más personas especializadas en el futbol femenil se acerquen, especialmente mujeres que desean aportar para el crecimiento.

Agregó que buscarán un desarrollo de entrenadoras, médicos, fisioterapeutas mujeres que puedan estar cada vez más cerca de ser parte de equipos de primera división como tambien de la Liga MX Femenil. Culminó invitando a todos los equipos a que se unan a la formación de jugadoras sin presiones para que puedan aportar algo importante.

Finalizó con el pensamiento de que las Fuerza Básicas con el futuro de la Liga MX Femenil pero que si otros equipos no siguen con el proyecto no funcionaría pues Chivas solo no podrá abastecer a todas las secciones necesarias, por lo que busca de cierta manera incentivar la participación el resto de equipos.