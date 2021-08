Liga MX Femenil: "Chivas es un equipo grande y siempre va a la alza", Damaris Godínez

Guadalajara, Jalisco.- Chivas Femenil se encuentra en el subliderato del presente campeonato de la Liga MX Femenil, Grita México Ap2021, emulando el pasado certamen donde finalizaron en el mismo sitio, solo por debajo de Tigres Femenil, actuales líderes de la clasificación.

La escuadra dirigida por el exfutbolista, Edgar "Chore" Mejía, se demuestra con una alta intensidad y juego colectivo que pueden ser vitales para volver a presentarse en la fase final del torneo y procurar llegar a la final de la división para damas, como lo hicieron en el antes celebrado Guard1anes Clausura 2021.

Varias de las futbolistas que han repetido alineación reconocen del buen funcionamiento que expone la plantilla de Chivas, una de ellas es la defensora Damaris Godínez, quien determinó que el equipo mejora con el paso de los juegos y eso se refleja al solo recibir tres goles luego de seis partidos.

"Chivas siempre destaca por estar en los primeros lugares en la Liga MX Femenil. Una de nuestras prioridades es la defensa, nuestro trabajo diario genera resultados y buscamos consolidarnos como la mejor defensiva del torneo", mencionó en rueda de prensa virtual.

Damaris Godínez enfrenta a Stephany Mayor

Jam media

Leer más: Liga MX Femenil: Centellas presentan su foto del Ap2021

Cada oncena que es utilizada por parte del "Chore" señala un equipo con armonía y enfoque en cada zona del campo, lo que permite que las tapatías lleguen con mayor número de jugadoras en ataque y sea uno de sus fundamentos para hacer daño a sus demás oponentes.

"Una de nuestras fortalezas es que somos un equipo muy ordenado y no perdemos el enfoque en ataque. El entrenador (Edgar Mejía) plantea muy bien el partido. Miramos en mejorar en conjunto y abrir las vías para hacer daño a las rivales", indicó la zaguera, quien reconoció que busca mejorar su nivel en un club grande como lo es Chivas Femenil.

Damaris Godínez impide el paso a Celeste Vidal

Jam media

"Me siento con mucha confianza y seguridad, eso me ayuda a sumar al equipo. Me motiva saber que vamos a la alza, ya que Chivas es un club muy grande y la gente espera mucho de nosotras. Busco mejorar mi nivel y seguir ganando la confianza del entrenador y las compañeras", finalizó Damaris Godínez.