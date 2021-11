Liga MX Femenil: Chivas femenil, el único equipo del Rebaño Sagrado que jugara la Liguilla

Chivas femenil es el único equipo en la institución tapatía que dio la cara en este torneo Apertura 2021 en todas sus divisiones. Las jugadoras de Edgar Mejía cerraron de buena manera la fase regular para sellar su pase a la Fiesta Grande.

El Rebaño Sagrado de la Liga MX Femenil venía de no poder ganar en los cuatro partidos pasados donde solo había podido sacar empates. En la jornada 17 rompieron esa racha negativa ante el Deportivo Toluca.

De paso, Alicia Cervantes se convirtió en la virtual campeona de goleo del Apertura 2021 del circuito rosa con 17 anotaciones.

El equipo de Edgar Mejía acumuló 33 unidades gracias a los 10 partidos ganados, tres empatados y cuatro perdidos; por el momento son terceras, pero falta que Santos Laguna y Atlas cierren el torneo, ambas escuadras podían moverlas, lo que es un hecho es que pelearán por el título. Además dentro de sus filas, las Chivas tienen a Alicia Cervantes, la goleadora del torneo.

Guadalajara no competirá por el título en ninguna de las categorías que participa en la varonil, El Tapatío en la Expansión, la Sub 20 y la Sub 18 también quedaron fuera de la fiesta grande.

Tapatío termino en el penúltimo lugar de la tabla general de la Liga de Expansión MX, acumularon 16 unidades, fruto de tres victorias, cuatro empates y nieve derrotas. El líder del torneo fue Dorados con 37 puntos, 21 más que los de Jalisco.

Sin posibilidades.

La Sub 20 de Chivas finalizó su participación con 23 unidades y esto le dio para terminar en la décima posición de la tabla general.La Sub 18 se quedó a una posición y cinco unidades de las 38 que sumó Santos laguna para ser octavo.

Por su parte, el primer equipo liderado por Marcelo Michel Leaño alcanzó a meterse a la Repesca y este sábado fue eliminado por el Puebla en la tanda de penales y poniendo fin a su participación en el Apertura 2021 de la Liga MX.