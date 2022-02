Liga MX Femenil: Chivas fue superior pero no le alcanzó para vencer a San Luis

San Luis Potosí.- Chivas Femenil visitó a Atlético de San Luis Femenil en la cancha del Estadio Alfonso Lastras sin su goleadora Alicia Cervantes, pues el pasado viernes el club comunicó que su jugadora estaría entre 2 y 3 semanas en rehabilitación, por una lesión en su pierna derecha.

Pese a su baja sensible las dirigidas por Juan Alfaro tratarían de llevarse los tres puntos para seguir en la pelea por el liderato del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, no obstante las tapatías no lograron encajar la pelota en la puerta de Ivette Alvarado, quien tuvo mucho trabajo, principalmente en el primer tiempo.

En el amanecer del partido Chivas Femenil tomó la confianza en Joseline Montoya, quien intensificó desde un principio probando su distinguido derechazo que la meta atajó de buena forma. Posteriormente el turno sería para Gabriela Velázquez pero Alvarado se lanzó para darle el manotazo a la redonda hacia el tiro de esquina.

De inmediato las visitantes trataron de causar dolor pero el remate a quemarropa golpeó en el travesaño. Chivas Femenil tenía bien controlado el nivel del encuentro que se mantuvo firme para encontrar el gol en la cancha potosina, mismo que pudo ocurrir en la recta final del primer lapso, pero ahora fue el poste quien negó el grito de gol.

Iniciada la segunda mitad nada cambió en el Alfonso Lastras, puesto que las jaliscienses obtuvieron tiro libre que Carolina Jaramillo disparó hacia la zona de Ivette Alvarado. Más tarde el turno sería para Joseline Montoya y aunque su disparo no estuvo al alcance de la guardameta la pelota arañó la cruceta.

San Luis Femenil no tuvo una peligrosa que pudiera hacer daño en la cabaña de Blanca Félix, por consiguiente se encargó de defender el 0-0 para sumar un punto en casa que sirve para seguir entre las diez mejores del torneo. Chivas Femenil, en cambio, llegó a 18 unidades pero corre el riesgo de caer posiciones debido a que los equipos que vienen detrás del grupo áún no disputan su duelo de la jornada 7.

Para la siguiente semana las chicas de Verde Valle recibirán a FC Juárez Femenil que perdió en casa frente a Toluca Femenil. Por otro lado Atlético de San Luis Femenil repetirá localía, ahora en contra de Puebla Femenil que venció por 2-1 a Pumas Femenil.

